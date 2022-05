NFL-Football in München: Auf dieses Team trifft Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena

Von: Jonas Hönle

Tom Brady spielt mit den Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena in München beim ersten NFL-Football-Spiel in Deutschland. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Tampa Bay Times via ZUMA Press | Douglas R. Clifford

Die Entscheidung ist gefallen: Auf dieses NFL-Team trifft Star-Quarterback Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers beim Football-Spiel in München - auch das Datum steht fest.

Die Entscheidung um das Premieren-Spiel der National Football League (NFL) in München steht fest. Der Star-Quarterback Tom Brady tritt mit den Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena gegen die Seattle Seahawks an. Der erste NFL-Saisonspiel in Deutschland findet am 13. November statt.

Entscheidung um NFL-Football-Spiel in München: Tom Brady tritt mit Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks an

Im Rahmen der International Series treten die Seattle Seahawks aus der National Football Conference (NFC) West gegen den aktuellen NFC-South-Champion, die Tampa Bay Buccaneers, an. Diese werden angeführt von dem erfolgreichsten Football-Spieler der NFL-Geschichte, der erst vor Kurzem sei Comeback ankündigte.

Der Superstar gewann insgesamt sieben Mal den Super Bowl. Die Seattle Seahawks zuletzt 2013.

Die Partnerschaft zwischen der NFL und München ist laut der Stadt langfristig angelegt. So sollen neben den Football-Spielen auch Fan-Aktivitäten, Programme zur Beteiligung der Stadtgesellschaft und anderen NFL-Initiativen in der Landeshauptstadt und im ganz Bayern veranstaltet werden.

Die NFL werde München im gesamten Zeitraum jährlich mit einem beachtlichen finanziellen Beitrag für diese nachhaltigen Maßnahmen unterstützen. Mit dem „Flag Football Programm“ der NFL sollen zunehmend auch Schüler für American-Football begeistert werden.

Zudem sollen Ticketinhaber an NFL-Spieltagen kostenlos mit dem ÖPNV fahren können.

Der Andrang auf die Tickts für das Spiel der Tampa Bay Buccaneers war auch schon vor Bekanntwerden des Gegners groß. Interessierte konnten sich schon auf der Seite der NFL für das Spiel anmelden.

NFL International Series in Deutschland Neben München ist auch Frankfurt Spielort der NFL International Series. In den kommenden vier Jahren – beginnend mit 2022 – finden in beiden Städten insgesamt vier Spiele der Regular-Season statt. Im letzten Jahr wurde als Teil der Erweiterung des NFL-Spielplans auf 17 reguläre Saisonspiele je Team festgelegt, dass ab der Saison 2022 bis zu vier Teams jeweils ein internationales Spiel auf neutralem Platz anstelle eines Heimspiels austragen.

