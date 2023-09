Sprungbrett in die NFL ‒ Talent der Munich Ravens fährt zum IPP-Trainingscamp

Von: Jonas Hönle

Offensive Lineman Dominik Ondra von den Munich Ravens wurde im Rahmen des International Player Pathway (IPP) Programms der NFL zum Trainingscamp eingeladen.

München ‒ Es ist eine große Chance für den Offensive Lineman Dominik Ondra der Munich Ravens. Die National Football League (NFL) hat ihn zur Combine des International Player Pathway (IPP) Programms eingeladen.

Das Camp findet diese Woche in London statt und bietet internationalen Talenten die Chance auf den Sprung in die NFL.

„Ich bin sehr stolz über die Einladung zum Training im IPP-Programm der NFL. Ich werde alles daransetzen, die Munich Ravens würdig zu vertreten,“ sagt Dominik Ondra in einer Mitteilung der Munich Ravens.

Sean Shelton, Sports Director der Ravens, führt weiter aus: „Dominik ist ein sehr versierter und physischer Spieler, der in der ersten Saison der Munich Ravens die Offensive Line angeführt hat. Es wundert uns keineswegs, dass er das Interesse des NFL IPP-Programms geweckt hat und wir wünschen ihm alles Gute.“

Jedes Jahr lädt die NFL talentierte, internationale Spieler ein, um sie einem intensiven Trainings-Programm zu unterziehen. Die besten von ihnen werden dann zu einem mehrwöchigen Trainingscamp in die USA eingeladen.

Anschließend werden die Spitzentalente im Rahmen des IPP-Programms einem NFL-Team zugeteilt. Hier können sie mindestens ein Jahr mittrainieren, kämpfen aber auch um einen Platz im aktiven Kader eines NFL-Teams.

Über die Munich Ravens

Die Munich Ravens spielen seit 2023 in der European League of Football. Sie tragen ihre Heimspiele im Sportpark Unterhaching aus. Im Schnitt kamen in der Debütsaison 5000 Zuschauer zu den Spielen der einzigen bayrischen Franchise. Die erste Saison wurde mit einer Bilanz von 7:5 abgeschlossen.