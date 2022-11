Einsatzkräfte bereiten sich auf Football-Ekstase in München vor: „Auch für uns das erste NFL-Spiel“

Von: Jonas Hönle

Das Rote Kreuz ist beim NFL-Spiel in der Allianz Arena München im Einsatz. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Sanitäter und Ärzte vom Roten Kreuz sind während dem Football-Spiel in der Allianz Arena am Sonntag für die NFL-Spieler und die Zuschauer verantwortlich.

München - Das Münchner Rote Kreuz bereitet sich für den Einsatz beim ersten Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland vor. Rund 100 Sanitäter und Ärzte stehen am Sonntag in der Allianz Arena bereit, wenn die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks antreten.

Rotes Kreuz München im Einsatz beim NFL-Football-Spiel in der Allianz Arena am Sonntag

Der BRK-Kreisverband München ist für die notfallmedizinische Erstversorgung und sanitätsdienstliche Betreuung der NFL-Spieler und Zuschauer verantwortlich.

„Es ist auch für uns das erste NFL-Spiel, das wir betreuen. Aber wir sind gut gewappnet, um die sanitätsdienstliche Sicherheit von Spielern und Zuschauerinnen und Zuschauern während des Spiels sicher zu stellen“, erklärt Jürgen Terstappen, Leiter der Bereitschaften des BRK-Kreisverbands München.

BRK-Sanitäter und Ärzte für Zuschauer und NFL-Spieler verantwortlich

Insgesamt sind sechs Sanitätsstationen auf den Zuschauer-Ebenen der Allianz Arena verteilt, von denen die Einsatzkräfte bei Notfällen ausrücken. Zusätzlich sind noch Fahrzeuge vor Ort, mit denen Einsätze auf dem weitläufigen Gelände bewältigt werden können. Die Sanitäter sollen durch die Koordination im Stadion innerhalb von zwei Minuten bei den Patienten eintreffen können.

Außerdem sind zwei Teams vom Roten Kreuz am Spielfeldrand positioniert und helfen bei Verletzungen. Während des Football-Spiels ist es jedoch der Mannschaftsarzt, der als erstes beim verletzen Spieler am Feld ist.

Ähnlicher Einsatz wie bei einem Fußball-Spiel

Das Münchner Rote Kreuz geht bei dem Football-Spiel von einem ähnlichen Einsatz, wie beim Fußball aus. „Wir sind von der Ausgabe einer Kopfschmerztablette, über die Erste Hilfe bei Stürzen oder Schnittverletzungen bis hin zu der Betreuung lebensbedrohlich erkrankter Patientinnen und Patienten gewappnet“, erklärt Terstappen.

