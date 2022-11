Football-Spiel und NFL-Veranstaltungen in München ‒ Die Polizei richtet jetzt Hinweise an Zuschauer und Fans

Von: Jonas Hönle

Teilen

Am Sonntag findet das NFL-Spiel in der Allianz Arena München statt. Die Polizei richtet Hinweise an Fans und Zuschauer. 8Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Polizei richtet Hinweise an die NFL-Fans am Odeonsplatz und in ganz München sowie an die Zuschauer des Football-Spiels in der Allianz Arena am Sonntag.

Am Sonntag treten die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in München an. Es ist das erste Saison-Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland.

Die Münchner Polizei erwartet dabei rund 68 000 Zuschauer in der Allianz Arena, das Rote Kreuz bereitet schon den Einsatz vor.

Hinweise der Polizei München an Fans und Zuschauer wegen Football-Spiel und NFL-Veranstaltungen

Bereits vor dem Kick-Off am Sonntag um 15.30 Uhr finden in München verschiedene NFL-Veranstaltungen statt.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Tickets für das Spiel werden auch viele Besucher am Odeonsplatz erwartet. Dort können sich Fans und Interessierte ab heute zwischen 10:00 und 18:00 Uhr über American Football informieren und austauschen.

Am Sonntag wird dieses Fan-Festival dann ab 11 Uhr auf den Bereich am Busparkplatz Süd und der Esplanade an der Allianz Arena verlegt.

Das NFL-Spiel wird auch als Public Viewing im Audi Dome übertragen. Die Tickets für diese Veranstaltungen sind jedoch mittlerweile ausverkauft.

NFL-Football am Odeonsplatz und in der Allianz Arena - Das rät die Polizei

Über das gesamte Wochenende rechnet die Polizei mit großen Personenansammlungen in ganz München. Auch wenn sie erwartete Verhalten der Football-Fans als friedlich einstuft, könne es wie auch bei anderen Sportveranstaltungen zu Störungen kommen. Dann würden die Beamten auch dementsprechend einschreiten.

Die Münchner Polizei rät allen Besuchern, mit den öffentlichen Verkehrsmittel zu den verschiedenen Veranstaltungen zu fahren. Beim Spiel in der Allianz Arena sollten Zuschauer zudem frühzeitig und ohne Gepäck anreisen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.