„Grauen Krankenhaus-Alltag vergessen“: Feuerwehr überrascht Kinder im Deutschen Herzzentrum München

Weihnachtsaktion am Herzzentrum München: Nikoläuse der Feuerwehr München seilen sich ab.

In München seilen sich Feuerwehr-Leute als Nikoläuse verkleidet vom Dach des Deutschen Herzzentrums ab, um Kindern Geschenke zu übergeben.

Üblicherweise werden sie gerufen, wenn es um die Rettung in großen Höhen geht. Doch dieses Mal haben die Höhenretter der Feuerwehr München ihren Einsatzort gewechselt ‒ und das für einen guten Zweck.

Als Nikoläuse verkleidet seilten sich die Feuerwehrleute vom Dach an der Fassade entlang ab und übergaben Geschenke an die Kinder.

Nikolaus-Aktion in München: Höhenretter der Feuerwehr klettern vom Dach und überreicht kleinen Patienten Präsente

Im Krankenhaus zu liegen, macht den kleinen Patienten gerade in der Vorweihnachtszeit sehr zu schaffen. Die Feuerwehr sorgte am gestrigen Mittwoch „für einen kleinen Lichtblick, indem sie weihnachtliches Fachpersonal auf ganz besondere Weise ins Deutsche Herzzentrum brachte“, wie es in der Mitteilung der Feuerwehr heißt.

Gefährliche Aktion für einen guten Zweck: Als Nikoläuse verkleidet seilen sich Feuerwehr Männer vom Dach des Deutschen Herzzentrums ab und überreichen Kindern Geschenke.

„Mit dieser kleinen Geste war für einige Momente der manchmal graue Krankenhausalltag für die kleinen Patienten sowie das Klinikpersonal vergessen.“

An der bundesweiten Nikolaus-Aktion beteiligten sich rund 40 Höhenrettungsgruppen.

Mit dem Schlitten kommen die Feuerwehr-Nikoläuse zu den Kindern.

Die Höhenretter der Münchner Feuerwehr kommen normalerweise zum Einsatz, wenn Verletzte aus großen Höhen gerettet werden müssen, zum Beispiel auf Hausdächern oder Baukränen. Aber auch, wenn es um die Rettung aus Schächten oder Baugruben geht, werden diese Spezialisten zu Rate gezogen.

