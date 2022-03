Nockherberg-Absage in München ‒ Paulaner-Brauerei streicht Starkbier-Probe mit Derblecken und Singspiel

Von: Jonas Hönle

Nockherberg-Absage in München - Kein Derblecken und Singspiel 2022. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Der Nockherberg 2022 in München ist abgesagt. Das heißt: Kein Derblecken und kein Singspiel bei der Starkbier-Probe. Warum die Paulaner-Brauerei diesen Schritt geht...

Kein Derblecken und kein Singspiel - Der Nockherberg 2022 in München ist abgesagt. Die Paulaner-Brauerei hat sich gegen die Starkbier-Probe entschieden. „Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen,“ so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei am Donnerstag.

Absage des Nockherberg in München - Kein Derblecken und Singspiel 2022

„Man mag argumentieren, gerade jetzt sei die Zeit für politisches Kabarett. Das ist richtig, aber die Salvator-Probe ist das urbayerische Derblecken und lebt auch von einer entspannten und ausgelassenen Stimmung bei der Veranstaltung.“ heißt es von Steinfatt.

Der Termin für den Starkbier-Anstich auf dem Nockherberg wurde erst vor Kurzem verschoben.

Maxi Schafroth habe zwar bereits den Bogen für eine feinsinnige Rede entworfen, Stefan Betz und Richard Oehmann hätten auch ein tolles Konzept für das Singspiel präsentiert.

Wegen dem Krieg in der Ukraine halte man es jedoch für nicht möglich, dass die besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entstehe und man befreit miteinander und übereinander lacht und manches „obischwoabt“. Gleichzeitig würden alternative Konzepte dem Charakter dieser Veranstaltung nicht gerecht werden.

Auf Twitter schreibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dass die Entscheidung in solchen Zeiten richtig sei. Jedoch tue die Nockherberg-Absage weh.

