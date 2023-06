Wegen Straßen-Blockade von Klima-Aktivisten in München ‒ Notarzt steht bei Einsatz im Stau

Von: Jonas Hönle

Teilen

Wegen einer Straßen-Blockade von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ kam ein Notarzt in München später zum Einsatz. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Wegen Stau durch eine Blockade von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ in München kam ein Notarzt später zum Einsatz. Die Polizei ermittelt...

München / Maxvorstadt ‒ Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ klebten sich am Montagmorgen auf einer Straße am Stiglmaierplatz in München fest. Wie die Polizei berichtet, kam durch den dabei entstandenen Stau ein Notarzt später zu seinem Einsatz.

Notarzt wegen Straßen-Blockade von Klima-Aktivisten in München im Stau

Bei der Blockade gegen 07.50 Uhr entstand ein Stau auf der Dachauer Straße. Die Polizei sperrte den Bereich und leitete den Verkehr über die Gabelsbergstraße um.

Im Umfeld der Aktion kam es gegen 09.15 Uhr zu einem medizinischen Notfall, berichtet die Polizei München. Bei einer Person wurde der Verdacht auf eine lebensbedrohliche Erkrankung festgestellt und ein Notarztwagen rückte aus.

Aufgrund der Verkehrsbehinderungen durch die Blockade durch die Klima-Aktivisten, kam es bei der Anfahrt jedoch zu einer Verzögerung von ca. zehn Minuten. Das Einsatzfahrzeug war von dem Stau auf der Dachauer Straße betroffen.

Vor Ort angekommen, brachte der Notarzt den Patienten dann in ein Krankenhaus.

Polizei ermittelt wegen Klima-Aktivisten-Blockade und Notarzt-Einsatz in München

Die Polizei löste die Klima-Aktivisten von der Straße und erstattete Anzeige gegen sie. Die Straßen-Sperrung wurde gegen 09.50 Uhr wieder aufgehoben.

Das Münchner Kommissariat für politisch motivierte Kriminalität hat die Ermittlungen in Bezug auf den Notarzt-Einsatz wegen des Verdachts auf Nötigung. aufgenommen.

„Wenn sich der Verdacht ergäbe, dass es medizinische Auswirkungen geben sollte, hätte das noch größere Auswirkungen. Dann wäre man im Bereich von Körperverletzungsdelikten“, erläuterte dein Polizei-Sprecher laut dpa.. Doch danach sehe es im konkreten Fall nicht aus.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.