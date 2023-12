Helium-Ballon legt S-Bahn-Verkehr am Hauptbahnhof München lahm – Lichtbogen sprengt Beton aus Decke

Ein Helium-Ballon legte den S-Bahn-Verkehr am Hauptbahnhof München kurzzeitig lahm. (Symbolbild) © Wera Engelhardt, dpa

Ein aluminiumbeschichteter Helium-Ballon sorgte am Hauptbahnhof München für eine Explosion, als er mit der S-Bahn-Oberleitung in Kontakt kam.

München / Isarvorstadt – Ein Helium-Ballon stieg im Hauptbahnhof München an die Oberleitung der S-Bahn und sorgte für eine Lichtbogen. Dieser sprengte Beton aus der Decke und löste den Brand-Alarm aus. Der Zug-Verkehr kam kurzzeitig zum Erliegen.

Ballon legt S-Bahn-Verkehr am Hauptbahnhof München mit Lichtbogen lahm

Der aluminiumbeschichtete Ballon kam am Samstag, gegen 1 Uhr, mit der Oberleitung am Hauptbahnhof in Kontakt, berichtet die Bundespolizei. Bei der anschließenden Explosion löste sich ein ca. 20 x 20 cm großes Betonstück aus der Decke und fiel auf das Gleis.

Die Oberleitung wurde jedoch nicht beschädigt, auch Fahrgäste am Bahnsteig wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr rückte wegen dem ausgelösten Brand-Alarm zum Einsatz aus.

Ballon in Kontakt mit S-Bahn-Oberleitung - Explosion löst Beton aus Decke

Der S-Bahn-Verkehr wurde kurz lahmgelegt, die Züge konnten aber schnell wieder weiterfahren. Kurzzeitig war der angrenzende Durchgang zur U-Bahn und dessen Bahnsteig sowie das Zwischengeschoss für mögliche Einsatzmaßnahmen geräumt worden.

Die Polizei konnte den Besitzer des Helium-Ballons nicht feststellen und hat Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.

An der Decke und Oberleitung waren den Angaben nach keine Reparaturen notwendig.

Warnung vor Ballon-Mitnahme in der S-Bahn Bundespolizei und Deutsche Bahn AG warnen vor der Mitnahme aluminiumbeschichteter Ballone in Bahnhöfe und insbesondere in Haltepunkte des S-Bahn-Stammstreckentunnels und weisen darauf hin, dass die Mitnahme in befülltem Zustand verboten ist! Immer wieder verursachen Alu-Ballone Kurzschlüsse im Stromnetz der S-Bahn. Dadurch werden Reisende gefährdet und der Bahnverkehr kann zum Teil erheblich beeinträchtigt werden. Hierzu nachfolgender Link eines Erklärvideos der DB AG: https://www.s-bahn-muenchen.de/service/erklaervideo/luftballon

