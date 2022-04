9-Euro-Ticket in München: Alle Infos zu Start, Gültigkeit und Abo-Kunden bei MVV und MVG

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Auch im MVV-Raum soll man von Juli bis August für neun Euro je Monat fahren können. © dpa/Sven Hoppe

Die Planungen zum Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV werden auch bei MVV und MVG immer konkreter. Was für München zu Start und Gültigkeit schon jetzt feststeht.

Update, 25. April:

Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn befürchten wegen des von der Bundesregierung angekündigten Neun-Euro-Tickets Überlastungen auf bestimmten Zugstrecken. Vor allem in den Ferienregionen sei während der Gültigkeitsdauer des Tickets mit großem Andrang zu rechnen, sagte der Vizevorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntagsausgaben). Um Verspätungen durch überfüllte Züge zu vermeiden, brauche es an Bahnhöfen in Touristengegenden zusätzliches Personal.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Neun-Euro-Ticket im ÖPNV: DB-Mitarbeiter und MVV befürchten Überlastungen - DB erwartet keine größeren Probleme

„Wir fordern auch zusätzliche Sicherheitskräfte, um überfüllte Züge und Bahnsteige bei Bedarf räumen zu können“, sagte Damde weiter. „Sonst könnte ein Chaos ausbrechen. “Das von der Politik versprochene Neun-Euro-Ticket nannte er „eine unglaubliche Kraftanstrengung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen“. Es seien auch noch zahlreiche Fragen ungeklärt, etwa ob das Neun-Euro-Ticket zur Mitnahme von Fahrrädern berechtige.

Eine deutliche Aufstockung des bestehenden Angebots an Zügen und Bussen während der Gültigkeitsdauer des Tickets schloss Damde aus. „Es werden allein bei DB Regio 40 bis 50 zusätzliche Doppelstockwagen betriebsbereit gemacht.“ Viel mehr Reserven gebe es aber nicht. Auch der MVV stellt klar: „Eine Erhöhung der Kapazitäten wird nur sehr eingeschränkt möglich sein.“ Deshalb sei zu erwarten, dass auf einigen Strecken auch zu Überbesetzungen kommen kann.

Die Deutsche Bahn AG rechnet dagegen nicht mit größeren Problemen wegen des Neun-Euro-Tickets. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir als DB rund 1,5 Milliarden Euro allein in die Erneuerung der Fahrzeugflotte im Regionalverkehr investiert“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Weit mehr als 700 neue und modernisierte Züge seien deutschlandweit im Regionalverkehr während der Pandemie auf die Schiene gebracht worden. Damit würden Kapazität und Komfort erhöht sowie Fahrgastinformation verbessert.

„Diese kontinuierliche Modernisierung ist ein stetiger Attraktivitätsschub für Bahn und ÖPNV - auch für den Zeitraum des Neun-Euro-Tickets“, fügte der Bahnsprecher hinzu. Das Ticket sei „ein klares Signal“ für die Mobilitätswende.

Neun-Euro-Ticket im ÖPNV: Streit über Kosten - MVV in München spricht von Gültigkeit auch im Regionalverkehr

Das Neun-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr soll voraussichtlich am 1. Juni starten und drei Monate lang bundesweit gültig sein. Die Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro für die dreimonatige Vergünstigung will der Bund übernehmen. Das Ticket ist Teil des Entlastungspakets der Regierung wegen der hohen Energiepreise.

Zwischen Bund und Ländern gibt es aber Berichten zufolge Streit über die Finanzierung. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist Berichten zufolge nur zu Ausgleichszahlungen von 3,7 Milliarden Euro bereit - das betrifft die 2,5 Milliarden Euro für das Neun-Euro-Ticket und 1,2 Milliarden Euro als Anteil des Bundes am Corona-Rettungsschirm für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Geplant waren hier eigentlich 1,6 Milliarden Euro.

Eine gute Nachricht gibt es vom MVV. Wurde auf Hallo-Anfrage noch betont, dass das Neun-Euro-Ticket „ausschließlich im Nahverkehr“ gelten werde, heißt es nun auf der Website des Verbundes: „Das 9-Euro-Ticket soll deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr gelten.“ Man könne mit seinem bei der MVG erworbenen 9-Euro-Ticket also nicht nur im gesamten MVV fahren, sondern beispielsweise auch den Berliner oder Hamburger ÖPNV nutzen - und umgekehrt.

Inbegriffen seien dabei insbesondere Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge (2. Klasse). Das 9-Euro-Ticket gelte jedoch nicht im Fernverkehr (z. B. ICE, IC oder EC). Heißt also auch: Verbindungen von München nach Hof oder Nürnberg nach München sind mit dem Ticket fahrbar.

-------------------------------------------------------------------------------------

Erstmeldung, 14. April:

München - Ende März hat sich die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen auf ein großes Energie-Entlastungspaket geeinigt. Ein wichtiges Thema dabei: günstige Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in deutschen Städten. Das „Neun-Euro-Ticket“, durch das Käufer für neun Euro pro Monat mit Bus und Bahn in einer Stadt fahren können, soll für drei Monate eingeführt werden. Mehr war anfangs nicht bekannt, viele Fragen offen.

9-Euro-Ticket für ÖPNV in München: MVV und MVG planen Start für Juni

Mittlerweile kann einiges konkretisiert werden – auch für München: „Das Neun-Euro-Ticket soll, wenn alle noch ausstehenden Gremienbeschlüsse wie terminiert gefällt werden, Stand heute zum 1. Juni starten und dann bis einschließlich 31. August 2022 gelten“, erklärt Franziska Hartmann, Sprecherin des MVV, auf Hallo-Anfrage.

Wie es konkret im MVV-Raum umgesetzt werden soll, könne sie derzeit noch nicht sagen. Bund, Länder und Verbände „streben eine bundesweite Gültigkeit an. Das Ticket wird ausschließlich im Nahverkehr gelten.“ Bedeutet: Käufer in München könnten es dann etwa auch in Berlin nutzen, nicht aber für die Fahrt dorthin. Angeboten werden soll das Ticket barrierefrei für alle Personengruppen, „also neben dem Onlinevertrieb auch über Fahrkartenautomaten oder an Kundenservice-Schaltern“, erklärt die Sprecherin.

9-Euro-Ticket für München: Abonnenten erhalten Rückerstattung

Auch mit schon bestehenden Abonnements soll man sparen können: „Die Abonnenten erhalten eine Rückerstattung des Differenzbetrages. Sie müssen sich dabei um nichts kümmern“, verspricht Hartmann. Auch die MVG betont auf Nachfrage, dass „Abo-Kunden keinesfalls benachteiligt werden.“

Letzte Details und die zugrundeliegende Gesetzgebung sollen in den kommenden Wochen geklärt werden.

Quelle: www.hallo-muenchen.de