Streik bei Bus, U-Bahn und Tram in München ‒ Totalausfälle am Donnerstag und Freitag

Von: Kristina Beck

Verdi ruft zum Warnstreik auf: Ende der Woche sollen in München keine U-Bahnen und Trams und nur wenige Busse fahren. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Jetzt trifft es den ÖPNV in München. Am Donnerstag und Freitag sollen wegen Streiks die U-Bahn, Tram und ein Teil der Busse ausfallen.

München ‒ In München sollen am Donnerstag und Freitag keine U-Bahnen, Trambahnen und nur ein Teil der Busse fahren, teilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag mit. Die Gewerkschaft Verdi kündigte den Warnstreik am Dienstag gemeinsam mit Klimaaktivisten an. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Vom Betriebsbeginn am Donnerstag bis zum Betriebsschluss am Freitag seien alle Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) zum Warnstreik aufgerufen, heißt es bei der dpa.

Warnstreik in München: Betroffen sind am Freitag und Donnerstag U-Bahn, Bus und Tram

Gewerkschaftssekretär Franz Schütz erwarte eine hohe Beteiligung. Der Frust bei den Mitarbeitern sei groß. In München gibt es laut Verdi einen eigenen Haustarifvertrag für Mitarbeiter der MVG, der schlechter sei als der Flächentarifvertrag für den ÖPNV.

Die Gewerkschaft fordert hier eine Angleichung. Zudem verlangt sie in den Tarifverhandlungen eine Erhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro.

Mit dem Warnstreik am Donnerstag und Freitag verfolge man nach Angaben der dpa aber nicht nur dieses Ziel, sondern fordere auch von der Politik die notwendige Finanzierung des ÖPNV. Die Gewerkschaft sieht hier massive Defizite, die beseitigt werden müssten, wenn die Verkehrswende gelingen soll.

Streik im Münchner ÖPNV ‒ Ausnahmen bei S-Bahn und Schulbussen

Die Aktion wurde gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future angekündigt, die Organisation ruft für Freitag zu einem globalen Klimastreik auf.

Von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen sind die Münchner S-Bahnen, Betreiber ist die Deutsche Bahn. Auch ein Teil der Busse wird laut Verdi nicht bestreikt, sie werden durch private Anbieter bedient. Darunter fallen auch die Schulbusse.

Bei den Nachtlinien liege die Priorität auf den Linien N40, N72 und N80/81. Je nach Personalverfügbarkeit verkehren auch einzelne Fahrzeuge auf anderen Linien, heißt es in einer Mitteilung der MVG.

Die MVG informiert während des Streiks laufend auf www.mvg.de und auf Facebook über die aktuelle Betriebslage. Auch in der App MVG Fahrinfo München und auf Twitter finden die Fahrgäste aktuelle Informationen. Außerdem wird die MVG ihre Fahrgäste über die elektronischen Anzeigen und mit Durchsagen über die Einschränkungen informieren.

