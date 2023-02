Pkw rast ins OEZ in München und kommt auf Rolltreppe zum Stehen ‒ Fahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Polizei-Einsatz

+ © Sven Hoppe/dpa Pkw rast auf Rolltreppe - Polizei und Feuerwehr im Einsatz nach einem Unfall im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München. © Sven Hoppe/dpa

Nach einem Unfall im Olympia-Einkaufszentrum sind die Münchner Polizei und Feuerwehr vor Ort. Eine Frau krachte mit ihrem Pkw in eine Rolltreppe.

München / Moosach - Aus bisher nicht näher bekannten Gründen ist eine ältere Dame am Mittwochvormittag mit ihrem BMW i3 in einen Seiteneingang des Olympia-Einkaufszentrums (OEZ) gerast. Laut Pressestelle der Feuerwehr kann ein Anschlag oder Amoklauf ausgeschlossen werden. Der Unfall-Bereich wurde von Einsatzkräften abgesperrt, es besteht keine Gefahr.

Polizei-Einsatz in München: Pkw rast ins OEZ und kommt auf Rolltreppe zum Stehen

Die Frau hatte am Nordparklatz des OEZ-Geländes die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war durch eine Schranke und die Glastüren des Einganges ins Gebäude gekracht. Der Pkw kam erst auf einer Rolltreppe zum Stehen. Die Fahrerin zog sich, wie die Polizei mitteilt, nur leichte Verletzungen zu, wurde aber zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer in den Unfall verwickelter Passant blieb zum Glück unverletzt. Der OEZ-Besucher, der wohl auf der Rolltreppe gestanden hatte, konnte sich mit einem beherzten Sprung in letzter Sekunde aus der Gefahrenzone befördern und sich so mit knapper Not retten. Es waren offenbar keine weiteren Personen betroffen.

Fahrerin nach Unfall im Olympia-Einkaufszentrum im Krankenhaus

Laut Pressestelle der Polizei kann der entstandene Sachschaden am und im OEZ-Gebäude noch nicht abgeschätzt werden. Am Fahrzeug der älteren Dame ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Wie die Feuerwehr auf ihrem Twitteraccount zeigt, gestalten sich die Aufräumarbeiten derzeit noch schwierig.

+++ Update 12:57 Uhr +++

Die Bergung des verunfallten Fahrzeuges gestaltet sich schwierig. Der Pkw hat sich ordentlich verkeilt.#wirfuermuenchen pic.twitter.com/cfXZ5WofrP — Feuerwehr München (@BFMuenchen) February 15, 2023

Wann der Bereich wieder für Besucher freigegeben wird, ist noch unklar.

