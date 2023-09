Oktoberfest 2023: Tipps der Bundespolizei für Besucher ‒ 198 ehrenamtliche Kräfte zum Wiesn-Start im Einsatz

Von: Sebastian Fuchs

Das Oktoberfest in München startet am Samstag, 16. September. © Felix Hörhager/dpa

Vor dem Start des 188. Oktoberfestes in München gibt die Bundespolizei wichtige Tipps. Was Sie als Wiesn-Besucher und Bahnreisender wissen sollten...

München ‒ Wiesn bedeutet Ausnahmezustand in München. Das gilt auch für die Polizei. Mehr als 200 Bundespolizisten werden zu Spitzenzeiten im Rahmen des 188. Oktoberfestes zeitgleich im Einsatz sein. Beamte aus ganz Deutschland reisen als Unterstützung in die Landeshauptstadt.

Oktoberfest 2023: Beamte der Bundespolizei aus ganz Deutschland im Einsatz

Die zusätzlichen Beamten werden ihren Dienst laut Bundespolizei vorwiegend im Hauptbahnhof, am Wiesnbahnhof Hackerbrücke sowie der S-Bahn-Stammstrecke aber auch am Ostbahnhof und im Pasinger Bahnhof versehen.

Unter dem Motto „Sicher zur Wiesn und auch wieder nach Hause“, gelte es allen Oktoberfestbesuchern, von denen wie immer eine große Anzahl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festgelände gelangt, eine „sichere An- und Abreise“ zu gewährleisten.

Die Bundespolizei arbeite auch in diesem Jahr in enger Abstimmung mit den Sicherheitspartnern wie dem Polizeipräsidium München, insbesondere der PI 14, die u. a. für Verkehrslenkungsmaßnahmen auf der Hackerbrücke verantwortlich ist, sowie der Deutschen Bahn und auch deren Deutsche Bahn Sicherheit.

Deutsche Bahn erwartet über zwei Millionen zusätzliche Fahrgäste zur Wiesn

„Mit rund 500 verlängerten oder zusätzlichen Fahrten bis spät nachts und der bewährten Zugabfertigung im Minutentakt an der Hackerbrücke kommen mit uns alle gut und sicher zur Wiesn und wieder nach Hause“, sagt S-Bahn-Chef Heiko Büttner. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag mitteilte, erwartet man weit über zwei Millionen zusätzliche Fahrgäste.

Mit den zusätzlichen Fahrten bietet die S-Bahn auf allen Linien einen 20-Minuten-Takt bis zum Betriebsschluss weit nach Mitternacht. Auch DB Regio Bayern wird in Spitzenzeiten auf einigen Fahrten mehr Kapazität bieten und unterstützt rund um die Wochenenden und Feiertage die Abfertigung und Koordination am Hauptbahnhof mit zusätzlichem Personal.

Oktoberfest 2023: Leiter der Bundespolizeiinspektion München warnt vor Taschendieben und gibt Tipp

Nicht nur auf dem Festgelände auch in Bahnhöfen, an Zügen oder auf vollen Bahnsteigen, mischen sich oft europaweit tätige Taschendiebe unter die Wiesn-Besucher und Reisenden. Sie nutzen, beim Ein- wie Ausstieg, an Bahnsteigen aber auch an Servicegeschäften in Bahnhöfen die Menschenmengen um unbemerkt zuschlagen zu können, warnt die Bundespolizei.

Es kommt ihnen aber auch die Unachtsamkeit von Alkoholisierten sowie Schlafenden zugute. „Selbst schützen kann man sich, indem Wertsachen verschlossen in verschiedenen Innentaschen und nah am Körper getragen werden, Handtaschen stets verschlossen bleiben, Geldbörsen und Handys nie aus der Hand gelegt werden“ so der Tipp vom Wiesn-Einsatzleiter der Bundespolizei, Steffen Quaas.

Bundespolizei rät den Wiesn-Bahnhof Hackerbrücke zu Schwerpunktzeiten zu umgehen

Die Bundespolizei will unnötige Personenstauungen oder Auseinandersetzungen auf der Hackerbrücke und an deren Bahnsteig vermeiden. Da dieser erfahrungsgemäß zu Schwerpunktzeiten sehr ausgelastet sein wird, rät Quaas zu kurzen Fußmärschen zur nächstgelegenen Station.

Die Bundespolizei rät den Wiesn-Bahnhof Hackerbrücke zu Schwerpunktzeiten zu umgehen. © Bundespolizei

„So entkommt man dem Gedränge und der Enge am Bahnsteig“. Das Oktoberfestgelände kann auch sehr gut ohne den Stopp an der Hackerbrücke erreicht werden. Der Fußweg vom Hauptbahnhof ist bestens ausgeschildert und oftmals die schnellere und stressfreiere Variante.

Bundespolizei und Deutsche Bahn geben Tipps und Hinweise für Bahnreisende zum Oktoberfest

Verboten ist es Glasflaschen oder gar Maßkrüge in die S-Bahn oder in Zügen mitzuführen! Aus Sicherheitsgründen ist ein Zutritt an Bahnsteigen damit nicht möglich! Ausgenommen davon sind gekaufte Krüge, die aber nur gut verpackt mitgenommen werden dürfen.

Verboten ist auch die Mitnahme alubeschichteter Luftballons! Sie können, vor allem in den Tunnelstationen der Stammstrecke, bei Berührungen mit der Oberleitung den gesamten S-Bahnbetrieb zum Erliegen bringen.

Wie auf der Wiesn, gilt auch in der S-Bahn oder im Zug: „Nein heißt Nein!“. Seit der Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung (§ 184i StGB) im Jahre 2016 gelten, z. B. ein sexuelles Betatschen an Körperteilen, ebenso wie der Griff ins Dekolleté oder ans Gesäß als Straftat und werden - auch ohne Anzeige von Geschädigten - von Amts wegen verfolgt.

Für alle Zugfahrten besteht die Pflicht zum Erwerb eines gültigen Fahrscheines. Neben einem erhöhten Beförderungsentgelt erwartet ticketlose Bahnfahrer ggf. eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen oder gar Betrugs.

Größeres Gepäck ist auf der Festwiese nicht erlaubt. Am Hauptbahnhof stehen daher viele Schließfächer und eine Gepäckaufbewahrung zur Verfügung. Auch hier kann es aber in Spitzenzeiten zu Engpässen kommen. Am besten fährt man also ohne größere Taschen und Rücksäcke zur Wiesn.

Auch ohne Deutschland-Ticket geht’s günstig zum Oktoberfest. Für Kleingruppen empfiehlt sich die MVV-Gruppen-Tageskarte. Für nur 17 Euro (Zone M) sind bis zu fünf Personen im Stadtgebiet den ganzen Tag und bis 6 Uhr des Folgetages umweltfreundlich mobil.

Ein Ausweisdokument sollte immer dabei sein, denn personalisierte MVV-Tickets und das Deutschland-Ticket sind bei einer Kontrolle nur mit Ausweis gültig.

In den Haupt-An- und Abreisezeiten werden die S-Bahnen stark ausgelastet sein. Die DB empfiehlt in diesen Zeiten auf die Mitnahme von Fahrrädern in der Stammstrecke nach Möglichkeit zu verzichten.

198 ehrenamtliche Kräfte des BRK zum Wiesn-Start im Einsatz

Am Samstag, den 16. September wird das Oktoberfest mit dem Einzug der Wiesn-Wirte eröffnet. 40 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes sind laut Mitteilung des Bayerischen roten Kreuzes (BRK) für die sanitätsdienstliche Betreuung der Teilnehmenden sowie der Besucherinnen und Besucher verantwortlich.

Entlang des Zugweges vom Start bis zur Theresienwiese werden fünf Erste-Hilfe-Stationen eingerichtet. Mitglieder der BRK-Motorradstreife sind ebenfalls im Einsatz. Sie stehen als First Responder zur Verfügung und können anfahrende Rettungsfahrzeuge lotsen. Ein mobiler Arzt stellt die ärztliche Versorgung sicher.

Der traditionelle Trachten- und Schützenzug mit 9.500 Mitwirkenden am Sonntag, den 17. September ist einer der Höhepunkte des Oktoberfests. © brk

158 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes, mit Unterstützung des Malteser-Hilfsdienstes und der Münchner Johanniter stellen außerdem die sanitätsdienstliche Versorgung beim Trachten und Schützenumzug am Sonntag, 17. September, sicher. Die Zuschauer können sich an 16 Erste-Hilfe-Stationen wenden, die entlang der Strecke zum Festgelände bereitstehen.

