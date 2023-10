Oktoberfest 2023: Fast 700 Patienten - aktueller Samstag einsatzstärkster Tag für Sanitäter

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Der dritte Wiesn-Samstag war der bisher einsatzstärkste für die Aicher Ambulanz auf dem Oktoberfest. (Symbolbild) © dpa/Felix Hörhager

Mit 683 Patienten war der dritte Wiesn-Samstag der bisher einsatzstärkste auf der Wiesn für die Aicher Ambulanz. Ein Befund sticht heraus...

München - Damit hat der dritte Wiesn-Samstag in diesem traurigen Ranking den Eröffnungs-Samstag abgelöst. Auch wenn bei der Gesamtzahl auch kleinere Einsätze dabei sind, so musste doch 252 Mal mit Wiesn-Tragen ausgerückt werden, um verletzte und erkrankte Besucher in die Sanitätsstation zu transportieren. Das berichtet der Sanitätsdienst in einer Pressemitteilung.

Glück im Unglück? Verdacht auf Gehirnblutung sorgt für Zufallsbefund bei Patienten

Glück im Unglück könnte einer dieser Einsätze für einen 55-Jährigen bedeuten. Dieser war mit einer Kopfverletzung in die Sanitätsstation gebracht worden. Aufgrund eines Sturzes hatte sich dieser eine Schädelprellung zugezogen.

+++ Oktoberfest 2023: wieder Sexualdelikte am Wochenende +++

Nach der Erstversorgung wurde zum Ausschluss einer Gehirnblutung durch den behandelnden Arzt eine CT-Untersuchung des Schädels angeordnet. Hierbei konnte eine solche zwar nicht festgestellt werden, jedoch ergab die Untersuchung einen anderen erschütternden Befund: Im Gehirn hatte sich ohne Wissen des Patienten eine Raumforderung entwickelt, die auf einen Gehirntumor schließen lässt.

+++ Kurioser Heimweg von der Wiesn: Hilfloser Finne ist auf Münchner Feuerwehr angewiesen +++

Ein reiner Zufallsbefund, der ohne den Sturz zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht hätte festgestellt werden können. Natürlich ist es in einem solchen Fall schwer, von einer guten Nachricht zu sprechen. Dennoch besteht die Hoffnung, dass der Mann durch die hoffentlich frühzeitige Diagnose in Bezug auf seine Heilungschancen profitiert.

Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Großhadern transportiert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.