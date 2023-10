Oktoberfest 2023: Upskirting, Griffe in den Intimbereich & Eskalation: wieder Sexualdelikte am Wochenende

Von: Marco Litzlbauer

Auf dem Oktoberfest 2023 wurden 55 Sexualdelikte angezeigt. Besonders schockierend: Drei Frauen wurden auf dem Festgelände Opfer einer Vergewaltigung. © Marc Müller/dpa

Auch am letzten Wiesn-Wochenende ist es wieder zu mehreren Sexualdelikten gekommen. Die Polizei berichtet über fünf davon.

München - So hat ein über 60-Jähriger in einem Festzelt versucht, in den Intimbereich zu greifen. Die 27-Jährige stand auf einer Bierbank. Dies nutzte der über 60-Jährige aus und griff der 27-Jährigen unter den Rock in Richtung Intimbereich.

Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest: Versuchter Griff in den Intimbereich

Dies habe die 27-Jährige laut Polizei-Angaben sofort bemerkt und die Hand weggeschlagen. Zudem konfrontierte die 27-Jährige den über 60-Jährigen, woraufhin dieser die 27-Jährige beleidigte.

Gegen ihn wird nun aufgrund des sexuellen Übergriffs als auch wegen Beleidigung ermittelt. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung aus dem Polizeipräsidium München entlassen.

Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest: Gesicht in Dekolleté gedrückt

In einem anderen Fall hat ein 44-Jähriger einer 23-Jährigen sein Gesicht in ihr Dekolleté gedrückt. Bei einer weiteren 24-Jährigen scheiterte er mit dem Versuch. Der 44-jährige Tatverdächtige konnte durch eine Wiesneinsatzgruppe festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. Er wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von über Tausend Euro entlassen.



Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest: ans Gesäß gefasst

In einem weiteren Fall hat ein 40-Jähriger im Bereich des Haupteingangs des Oktoberfestes einer einer 35-Jährigen unvermittelt mit der Hand an das Gesäß gefasst. Ein Unbeteiligter konnte die Tat beobachten und stellte sich zwischen die 35-Jährige und den 40-jährigen Tatverdächtigen. Der40-Jährige wurde gefasst und wegen sexueller Belästigung angezeigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro wurde er von der Wiesnwache aus entlassen.

Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest: Erst zwei Frauen belästigt, dann eskaliert die Situation

In einem weiteren von der Polizei geschilderten Fall trat ein 27-Jähriger unvermittelt an eine 24-Jährige heran und legte seinen Arm um sie. Die 24-Jährige drückte den 27-Jährigen von sich weg und teilte ihm mit, dass er sich entfernen soll. Daraufhin griff der 27-Jährige der 24-Jährigen ans Gesäß, zog sie an sich heran und küsste sie gegen ihren Willen auf den Mund.

Die 24-Jährige schubste den 27-jährigen Tatverdächtigen von sich weg und dieser verließ im Anschluss die Tatörtlichkeit. Nach dem Vorfall kontaktierte sie ihre etwas abgesetzten Begleiter über das Geschehene. Darunter waren ein 24-Jähriger und ein 23-Jähriger, die daraufhin den 27-Jährigen verfolgten und festhielten.

Aus bislang ungeklärter Ursache eskalierte die Situation zwischen dem Tatverdächtigen und den beiden Helfern und der 24-Jährige schlug den 27-Jährigen. Nach Angaben des 27-Jährigen wurde dieser hierdurch verletzt. Ein Ordner in diesem Bereich wurde auf die Situation aufmerksam, schritt ein, trennte die Beteiligten und verständigte die Polizei. Alle Beteiligten konnten vor Ort angetroffen bzw. festgenommen werden.

Im Anschluss wurden alle Beteiligten auf die Wiesnwache gebracht. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen von der Wiesnwache aus entlassen.

Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest: Gleich zwei Frauen belästigt

Ein 31-Jähriger wiederum fasste einer 22-Jährigen unter den Rock. Im Anschluss versuchte er eine andere 22-Jährige auf den Hals zu küssen, woraufhin diese zurückwich. Daraufhin griff er ihr zuerst an die Hüfte und im Anschluss in das Dekolleté.



Die beiden Frauen verließen den Tisch und der 31-Jährige folgte ihnen und bedrängte sie weiter. Daraufhin verständigten die beiden den Sicherheitsdienst und teilten den Sachverhalt mit. Diese hielten den 31-Jährigen mit bis Eintreffen der Wiesneinsatzgruppe fest. Gegen ihn wird nun wegen des sexuellen Übergriffs, als auch wegen sexueller Belästigung ermittelt. Über seine Haftfrage wird durch den Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München entschieden.

Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest: Anlaufstellen für Betroffene

Die drei Münchner Vereine AMYNA e.V., IMMA e.V. und die Beratungsstelle Frauennotruf München kümmern sich im Rahmen der Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ um Prävention, Aufklärung und Hilfe für Mädchen und Frauen während des Volksfestes.



Ziel der Aktion ist es, für das Thema sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren, für Zivilcourage zu werben und konkrete Unterstützung zu geben. Am Safe Space kann jedes Mädchen und jede Frau, die in einer Notlage ist, sich verunsichert, orientierungslos oder bedroht fühlt oder (sexuelle) Gewalt erlebt hat, Hilfe und Beratung bei den Mitarbeiterinnen finden.



Die Mitarbeiterinnen begleiten Frauen und Mädchen auch zum ÖPNV, rufen ein Taxi oder bieten in Notfällen einen Fahrdienst an. Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum unweit der Bavaria hinter dem Schottenhamelzelt beim Eingang „Erste Hilfe“, wo auch die Polizei mit ihrer Wiesnwache stationiert ist.



Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags, samstags und sonntags, sowie am 2. und 3. Oktober zusätzlich ab 15.30 Uhr, Telefon 49 (0) 89/8905745188 (nur während des Oktoberfestes).

