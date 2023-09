Untervermietung der Wohnung in München: Welche Regeln noch zu beachten sind

Oktoberfest 2023: Was Münchner bei der Untervermietung ihrer Wohnung zur Wiesn beachten müssen

Das Oktoberfest in München

Die Untervermietung der eigenen Wohnung während des Oktoberfests ist für Münchner Mieter lukrativ. Doch es gibt wichtige Regeln, die beachtet werden müssen...

München - Rund zwei Wochen noch, dann heißt es wieder ‚ozapft is!‘: Das 188. Münchner Oktoberfest beginnt am 16. September. Viele Münchner Mieter überlegen deshalb, ob sie ihre Wohnung während der Wiesn an Touristen untervermieten. Doch was ist erlaubt? Was verboten?

Untervermietung der Wohnung in München zur Wiesn: fristlose Kündigung kann drohen

Angela Lutz-Plank, Geschäftsführerin des DMB Mieterverein München, erklärt, worauf Mieter bei einer Untervermietung achten müssen: „Wer ein Zimmer oder die ganze Wohnung untervermieten möchte, braucht die Genehmigung des Vermieters.“ Diese sollte unbedingt schriftlich vorliegen, um hinterher beweisen zu können, dass die Vermietung erlaubt war.

Holt sich der Mieter die Genehmigung nicht ein und der Vermieter bemerkt die ungenehmigte Untervermietung, kann er nach Abmahnung fristlos kündigen. Mieter können also ihre Wohnung verlieren, wenn sie ungenehmigt untervermieten.

Untervermietung der Wohnung in München: bis zu acht Wochen sind theoretisch möglich

Erlaubt sei es laut Mieterbund von Seiten der Stadt München (Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum), die Wohnung für bis zu insgesamt acht Wochen kurzfristig im Jahr unterzuvermieten.

„Aber Vorsicht! Die Genehmigung des Vermieters braucht ein Mieter trotzdem“, warnt Lutz-Plank. Die acht Wochen können auch auf mehrere kürzere Zeiträume verteilt werden. Die restliche Zeit muss die Wohnung selbst bewohnt werden.

Untervermietung eines Zimmers in München: keine zeitliche Beschränkung

Hier geht es um die gesamte Wohnung. Anders ist es bei der Untervermietung eines einzelnen Zimmers. Sie hat keine zeitliche Beschränkung. Voraussetzung ist jedoch, dass die Mieter während des Aufenthalts der Untermieter selbst auch in der Wohnung leben.



„Wenn eine Wohnung ohne Genehmigung dauerhaft ausschließlich an Touristen vermietet wird, handelt es sich um eine Zweckentfremdung. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die von der Stadt München mit Bußgeldern von bis zu 500 000 Euro bestraft werden kann“, sagt Mietervereins-Geschäftsführerin Lutz-Plank. Auch moralisch sei dies aus Sicht des Mietervereins nicht vertretbar. „Wohnraum ist in München äußerst knapp. Deswegen sollten alle mithelfen, dass dem Markt nicht noch mehr Wohnungen entzogen werden“, so Lutz-Plank.



Untervermietung der Wohnung in München: Welche Regeln noch zu beachten sind

„Der Vermieter kann die Erlaubnis zur Untervermietung von bestimmten Angaben abhängig machen. Etwa der Bekanntgabe der Namen der Touristen. Dann muss der Mieter ihm diese auch mitteilen, sonst kann der Vermieter die Genehmigung verweigern“, sagt Lutz-Plank.

Mieter sollten generell mit ihrem Untermieter einen schriftlichen Vertrag abschließen. Ein solcher Vertrag ist ein Beweisstück, wieviel Miete bezahlt werden muss, und von wann bis wann die Untervermietung geht.



Außerdem sollte immer ein Übergabeprotokoll gemacht werden. Dieses hält den Zustand der Wohnung bei Übergabe fest. So können eventuell auftretende neue Schäden später bewiesen werden. Neben dem Zustand der Wohnung sollten auch Gegenstände aufgeführt werden. Etwa wie viele Teller, Gläser und Tassen zum Zeitpunkt der Vermietung in der Wohnung sind. Hier sind auch Fotos hilfreich. „ Gut ist es auch, am Ende des Untermietverhältnisses die Wohnung gemeinsam durchzugehen und festzuhalten, ob was kaputt ist oder fehlt“, rät Lutz-Plank.

Der Untermieter muss für die Reparatur der Schäden und auch für den Ersatz von kaputten Gegenständen aufkommen. Der Mieter hat gegenüber dem Untermieter den Anspruch, dass dieser den ursprünglichen Zustand der Wohnung wiederherstellt. Das heißt aber nicht, dass der Mieter gegenüber seinem Vermieter bei Schäden an den eigentlich Schuldigen (Untermieter) verweisen kann. Denn der Mieter ist gegenüber seinem Vermieter schadenersatzpflichtig. „Das heißt: Der Mieter muss bezahlen und sich das Geld von dem Touristen holen“, sagt Lutz Plank.



Wichtig zu wissen außerdem: „Die Einnahmen einer solchen Untervermietung müssen beim Finanzamt angegeben und versteuert werden“, sagt Lutz-Plank.

