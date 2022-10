EU-Herkunftssiegel für Münchner „Oktoberfest-Bier“ ‒ Wiesn-Bier jetzt europaweit geschützt

Von: Kristina Beck

Oktoberfest-Bier ist jetzt als Marke EU-rechtlich geschützt. © Matthias Balk/dpa

Das Wiesn-Bier sorgt wieder mal für Gesprächsstoff ‒ diesmal positiven. Die EU verleiht der Marke „Oktoberfest-Bier“ ein Herkunftssiegel.

„Geschützte geografische Angabe“ ‒ das klingt erst mal etwas sperrig und bürokratisch. Doch mit diesem Siegel hat die EU-Kommission dem Münchner „Oktoberfestbier“ das Schutzsiegel erteilt. Der einzigartige Charakter des Oktoberfest-Bieres wurde nun amtlich bestätigt: Das Wiesn-Bier wird EU-weit unter Schutz gestellt.

Wie die Vertretung der EU-Kommission in München am Freitag mitteilte, wird die neue Bezeichnung in die Liste der 1598 bereits geschützten Lebensmittelerzeugnisse aufgenommen.

Siegel für Wiesn-Bier: Zeichen für Qualität und Schutz vor Nachahmung

Das Siegel stehe für die enge Verbindung eines Produktes mit dem Herkunftsgebiet, teilte die EU-Vertretung mit. Das Gütezeichen bürge für die Qualität, schütze vor Nachahmung der Produktbezeichnung und diene damit auch der besseren Vermarktung. Dass das Bier speziell für das Oktoberfest gebraut wird, habe der Kommissionsvertretung zufolge erheblich zum herausragenden Ansehen beigetragen.

Michaela Kaniber, bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zeigte sich erfreut über die positive Nachricht aus Brüssel: „Das Oktoberfestbier steht weltweit für das einmalige Wiesn-Gefühl und für Wiesn-Genuss. Es gehört dazu, wie Radi, Riesenrad und Riesen-Brezn.“

Oktoberfest-Bier unter EU-Schutz: Was ist das Besondere daran?

Auf dem berühmtesten Volksfest der Welt, das es seit 1810 gibt, darf laut städtischen Betriebsvorschriften nur Bier von Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt werden. Genauer gesagt: ein eigens gebrautes Festbier mit einer höheren Stammwürze von mindestens 13,5 Prozent.

Das Bier hat eine sattgelbe Farbe, einen weichen Geschmack und eine vollmundige Malznote. Mit mittlerweile 54 EU-weit geschützten Spezialitäten liegt Bayern im bundesweiten Vergleich unangefochten an der Spitze.

Das Oktoberfestbier ist ein Münchner Original und steht für unsere Genusskultur in Bayern. Die Qualität und das Ansehen unseres Bieres sind vor allem auf die jahrhundertelange Brautradition und unser bayerisches Reinheitsgebot zurückzuführen. Wir können zurecht stolz auf unser kulinarisches Erbe sein.

