Das Oktoberfest 2022 in München wird teuer ‒ Die Preise für Maß Bier, Spezi und Wasser in den großen Zelten

Von: Jonas Hönle

Teilen

Was kostet eine Maß Bier auf der Wiesn 2022? © Matthias Balk/dpa

Was kostet die Maß Bier, Spezi oder Wasser auf dem Oktoberfest 2022 in München - auch im Vergleich zu 2019? Die Preise in den großen Wiesn-Zelten im Überblick...

Zwei Jahre musste München ohne Oktoberfest auskommen, doch am 17. September findet das bekannteste Volksfest der Welt wieder statt - laut Oberbürgermeister Dieter Reiter ohne Corona-Einschränkungen.

Doch auf der Wiesn müssen Besucher 2022 tief in die Tasche greifen, wenn sie in den großen Zelten einkehren und sich das ein oder andere Getränk gönnen.

Wie die Stadt München mitteilt, kostet eine Maß Bier zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. 2019 lag der Preis noch zwischen 10,80 Euro bis 11,80 Euro.

Auch die Preise für alkoholfreie Getränke sind gestiegen. 2022 kostet ein Liter Wasser im Durchschnitt 9,67 Euro (2019: 8,87 Euro) und Spezi 10,85 Euro (2019: 10,01 Euro)

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Die Preise werden jedoch nicht von der Landeshauptstadt festgelegt, sondern ihr von den gastronomischen Betrieben mitgeteilt. Die Stadt überprüft als Veranstalter des Oktoberfestes jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit.

Die Preise für Maß Bier, Spezi und Wasser auf dem Oktoberfest 2022 in München in den großen Zelten

Wiesn-Zelte Preis für Maß Bier Preis für Spezi pro Liter Preis für Wasser pro Liter Armbrustschützen-Festzelt 13,50 keine Angaben 9,90 Augustiner-Festhalle 12,80 9,80 9,80 Bräurosl 13,40 10,80 9,20 Fischer-Vroni 12,90 11,80 9,00 Hacker-Festzelt 13,40 10,80 10,80 Hofbräuhaus-Festzelt 13,60 10,80 9,80 Käfer Wiesn Schänke 13,70 11,00 9,00 Löwenbräu-Festzelt 13,60 11,20 9,80 Marstall 13,70 10,80 10,80 Ochsenbraterei 13,50 9,80 9,80 Paulaner-Festzelt 13,50 10,60 10,20 Schottenhamel-Festhalle 13,60 10,80 9,00 Schützen-Festzelt 13,70 11,00 11,00

Weitere Preise in den mittleren Betrieben auf dem Oktoberfest 2022 und auf der Oiden Wiesn hat die Stadt München hier veröffentlicht.

Wiesn-Wirte in München rechtfertigen Bier-Preis mit Inflation

Laut den Wirten der Wiesn-Zelte orientiert sich der Preis für die Maß Bier an der derzeitigen Inflation. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber auch wir Wiesn-Wirte können uns von der allgemeinen Preisentwicklung nicht abkoppeln“, erklärt Peter Inselkammer, Sprecher der Vereinigung.

Neben der Inflation würden auch die Lohnsteigerungen der Mitarbeiter, aber auch die laufenden Kosten während der Corona-Zwangspause eine Rolle spielen.

Hallo hat mit Wiesn-Wirtesprecher Peter Inselkammer gesprochen, wie man am besten an einen Tisch kommt und wie teuer ein Wiesnbesuch wird.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.