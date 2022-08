Neue Reservierung beim Oktoberfest in München ‒ so bekommen auch einzelnen Gäste einen Platz am Wiesn-Tisch

Von: Jonas Hönle

Ein Kellner auf der Wiesn in München © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit dem neuen Oktoberfest-Paket in München können Gäste auch einen einzelnen Platz am Wiesn-Tisch am Mittag und am Abend reservieren - Die Preise und Zelte im Überblick...

Das Oktoberfest 2022 in München soll am 17. September starten - dann heißt es wieder „O`zapft is“ auf der Theresienwiese. Allerdings beginnt damit für die Gäste, die keine Reservierung haben, auch wieder die Suche nach einem Platz an einem Tisch in den Wiesn-Zelten.

Die Verbraucherzentrale Bayern ruft dabei zu Vorsicht bei unseriösen Angeboten für Wiesn-Tische auf.

Beim Oktoberfest 2022 in München: Reservierung für einen Platz am Wiesn-Tisch möglich

Ein neues Oktoberfest-Paket der Stadt München in Zusammenarbeit mit den Wirten soll den Besuch nun erleichtern. Damit haben Wiesn-Gäste die Möglichkeit, einen Platz an einem Wiesn-Tisch zu reservieren, auch wenn sie als Einzelperson kommen und nicht einen ganzen Tisch buchen möchten.

Das Oktoberfest 2022 in München wird teuer ‒ Die Preise für Maß Bier, Spezi und Wasser in den großen Zelten.

Das Paket umfasst neben der Tisch-Reservierung, die mittags und abends möglich ist, Essens- und Bier-Marken, den offiziellen Oktoberfestkrug 2022 und einen Gutschein für eine Führung (Wiesn-Führung, Altstadtführung, Münchner Kindl Tour) mit offiziellen Guides der Stadt, der während oder nach der Wiesn eingelöst werden kann.

Die Preise für das Wiesn-Paket starten bei 79 Euro pro Person. In folgenden Zelten sind diese Leistungen inklusive:

Armbrustschützenzelt: 2x Biermarke, 1x Verzehrgutschein im Wert von 17,50 €, 1x Brotzeitbrettl pro Tisch (zum Teilen für alle Tischgäste)

2x Biermarke, 1x Verzehrgutschein im Wert von 17,50 €, 1x Brotzeitbrettl pro Tisch (zum Teilen für alle Tischgäste) Augustiner Festhalle: 2x Biermarke, 1x Gutschein für ½ Hendl

2x Biermarke, 1x Gutschein für ½ Hendl Bodo’s Cafézelt & Cocktailbar: 1x Verzehrgutschein im Wert von 40 € (kein Bierausschank)

1x Verzehrgutschein im Wert von 40 € (kein Bierausschank) Café Theres´: 1x Verzehrgutschein im Wert von 39 € (kein Bierausschank)

1x Verzehrgutschein im Wert von 39 € (kein Bierausschank) Festhalle Schottenhamel: Mittag: 1x Biermarke + 1x Gutschein für ½ Hendl; Abend: 2x Biermarke + 1x Gutschein für ½ Hendl

Mittag: 1x Biermarke + 1x Gutschein für ½ Hendl; Abend: 2x Biermarke + 1x Gutschein für ½ Hendl Festzelt Tradition: 1x Biermarke, 1x Gutschein für ½ Hendl

1x Biermarke, 1x Gutschein für ½ Hendl Fischer-Vroni: Mittag: 1x Verzehrgutschein im Wert von 25 €; Abend: 1x Verzehrgutschein im Wert von 50 €

Mittag: 1x Verzehrgutschein im Wert von 25 €; Abend: 1x Verzehrgutschein im Wert von 50 € Hofbräu Festzelt: 2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl; Wertgutschein im Wert von 10 €

2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl; Wertgutschein im Wert von 10 € Käfer Wiesn-Schänke: 1x Verzehrgutschein im Wert von 40 €

1x Verzehrgutschein im Wert von 40 € Kufflers Weinzelt: Montag, 19.09.2022 (20:30 – Ende): 1x Verzehrgutschein im Wert von 80 €; Dienstag, 27.09.2022 (16:00 – 20:00 Uhr): 1x Verzehrgutschein im Wert von 40 €

Montag, 19.09.2022 (20:30 – Ende): 1x Verzehrgutschein im Wert von 80 €; Dienstag, 27.09.2022 (16:00 – 20:00 Uhr): 1x Verzehrgutschein im Wert von 40 € Löwenbräu Festzelt: 2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl

2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl Marstall Festzelt: 2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl

2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl Pschorr Bräurosl: 2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl

2x Biermarke; 1x Gutschein für ½ Hendl Schützen-Festzelt: Mittag: 2x Biermarke + 1x Gutschein für ½ Hendl; Abend: 2x Biermarke + 1x Gutschein für ½ Hendl + 1x Verzehrgutschein 10 €

Die Anmeldung sowie die buchbare Termine in den Wiesn-Zelten im Überblick.

