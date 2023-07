Das Oktoberfest in München wird wieder aufgebaut ‒ 2023 dauert die Wiesn sogar länger

Von: Jonas Hönle

Der Aufbau für das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München beginnt. © Felix Hörhager/dpa

Die Theresienwiese in München wird wieder zur Oktoberfest-Baustelle. Dieses Jahr wird es eine XXL-Wiesn - vielleicht sogar mit gratis Leitungswasser.

München ‒ Auf der Theresienwiese in München wird wieder das Oktoberfest aufgebaut. Damit das größte Volksfest der Welt in gut zwei Monaten wie gewohnt stattfinden kann, beginnen am Montag die Aufbauarbeiten der Wiesn-Zelte.

Die ersten Bauteile wurden bereits in den vergangenen Tagen angeliefert und stapelten sich auf dem Gelände. Das Betreten der Baustelle ist nun aus Sicherheitsgründen verboten.

Oktoberfest in München wird aufgebaut - Wiesn dauert 2023 länger

Fans dürfen sich dieses Jahr auf ein extra langes Oktoberfest freuen. 2023 findet es vom 16. September bis 3. Oktober statt, also 18 Tage und damit zwei Tage länger als sonst. Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) erwartet deshalb eine „XXL-Wiesn“ - „ohne Covid und damit ein echtes Wiesngefühl“.

Wie jedes Jahr hat im Vorfeld bereits der Preis für die Maß Bier für Aufregungen gesorgt. 2023 liegt der im Schnitt bei 14,18 Euro. Was die Maß in den großen und mittleren Zelten sowie auf der Oidn Wiesn kostet...

Antrag für gratis Leitungswasser auf der Wiesn 2023 in München

Jedoch könnte es diese Jahr zum ersten Mal kostenloses Leitungswasser auf dem Oktoberfest geben. Vergangene Woche haben Stadtratsfraktionen angesichts gestiegener Preise einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht.

Das Wirtschaftsreferat solle kostenlose Trinkwasserstationen gemeinsam mit den Stadtwerken einrichten, heißt es. Kostenloses Wasser wäre gerade für Jugendliche, Familien oder Senioren praktisch, die sich auf der Wiesn treffen, Karussellfahren oder nur über das Festgelände spazieren wollten, ohne ein Zelt zu besuchen.

„Wir arbeiten an der Umsetzung“, sagte Baumgärtner und sprach von einer „sehr guten Idee“. Das sei „die richtige Idee zur richtigen Zeit“, lobte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Erst kürzlich hatte er die Wasserpreise auf der Wiesn, aber auch sonst in der Gastronomie angeprangert - und scherzhaft als neue Maß Wiesn-Bier, die unter zehn Euro kostet, ein Viertelliter-Glas präsentiert.

