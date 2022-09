Versuchtes Tötungsdelikt beim Oktoberfest: Mann mit schweren Stich-Verletzungen im Krankenhaus ‒ Täter flüchtig

Von: Jonas Hönle

Nach einem Versuchten Tötungsdelikt beim Oktoberfest sucht die Polizei nach dem Täter und Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Als ein Streit an der Wiesn eskalierte, verletzte ein Taxigast zwei Männer mit einem Stich-Werkzeug und flüchtete. Die Polizei München sucht Zeugen.

Die Polizei München sucht nach einem versuchten Tötungsdelikt am Oktoberfest nach Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung des Täters. Dieser hatte einem 21-Jährigen im Streit mit einem Stich-Werkzeug schwere Verletzungen zugefügt.

Versuchtes Tötungsdelikt in München - Taxigast verletzt Mann bei Oktoberfest schwer

Laut Polizei wurden die Beamten am Donnerstag, gegen 23.25 Uhr, über den Vorfall an der Schubertstraße im Oktoberfest-Umfeld informiert. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es dort kurz zuvor zu einem Streit zwischen einer Gruppe und einem Taxigast samt seiner Begleiterin.

Der Mann wurde demnach von mehreren Personen aus der Gruppe körperlich angegangen, als die Auseinandersetzung eskalierte.

Daraufhin verletze der Taxigast zwei Männer mit einem Stich-Werkzeug und flüchtete mit seiner Begleitung.

Ein 21-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Aktuell befinde er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der zweite Verletzte, ein 20-Jähriger, wurde leicht an der Hand verletzt.

Bei der anschließenden Polizei-Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter jedoch nicht mehr aufgespürt werden.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Mordkommission gemeinsam mit der Spurensicherung des Polizeipräsidiums München übernommen.

Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

So wird der Täter von der Polizei beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 – 35 Jahre alt, extrem kurz rasierte blonde oder braune Haare, Bartwuchs zwischen Dreitage- und Vollbart, kräftig, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, vermutlich Deutscher, bekleidet mit brauner Trachtenlederhose, dunklem Janker, weiß-blau kariertem Trachtenhemd.

Polizei München sucht Zeugen Wer kann Angaben zum Tatablauf, zum Täter oder auch zu seiner weiblichen Begleitung machen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können (ggf. auch Fotos oder Videoaufnahmen), werden gebeten sich an das Kommissariat 11, 80333 München, Ettstr. 2, Tel. 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

