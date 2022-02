Olympia 1972 in München: Fackeln, Münzen & Schilder ‒ Hallo präsentiert Erinnerungen an die Spiele

Von: Andreas Schwarzbauer, Ursula Löschau, Marie-Julie Hlawica, Sabina Kläsener, Marco Litzlbauer

Teilen

Erinnerungen an Olympia 1972 in München. Hier: Ein Block mit Briefmarke. © privat

Das Stadtmuseum München bitten zum Streifzug durch die Wohnungen auf der Suche nach Erinnerungsschätzen und -stücken an die Olympischen Spiele ’72 – Hallo hat vorgelegt.

„Verkauft wurde quasi alles, was Alltagsgegenstände hergeben“, erklärt Pia Singer aus dem Kuratorenteam „München 72“ des Stadtmuseums. Geschirr, gab es ebenso in einer Olympia-Edition wie Spielzeug, Aschenbecher, Schmuck, Partyzubehör, Taschen und Kleidung. Zu den bekannteren Erinnerungsstücken zählen Münzen, Briefmarken und natürlich „Waldi“.



*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Das Stadtmuseum zeigt zum 50. Geburtstag der Spiele Stücke wie diese ab Ende Juli in einer Ausstellung. Einige Objekte stammen aus der umfangreichen Sammlung von Paul Barth, der 1972 Bronze im Judo gewann. Um die Ausstellung zu ergänzen, bittet das Museum die Münchner ab sofort ins Erzählcafé. (Kontakt per E-Mail an muenchen72.stadtmuseum@muenchen.de oder 233 52 16 71)

Dort können sie ihre Stücke zeigen, die daran geknüpften Erinnerungen teilen. Unter anderem fehlt dem Stadtmuseum noch das „Marathon“-Plakat sowie beispielsweise der „Waldi“ aus Holz oder als Schlüsselanhänger.



Wo sich eine der Fackeln – die 1972 übrigens erstmals auch Menschen mit Behinderung tragen durften – befindet, zeigen wir genauso wie die persönlichen Erinnerungsstücke der Hallo-Redaktion.

Feuer und Flamme für den Breitensport - Die original Fackel der Olympischen Spiele ’72 in München

Ein besonderes Erinnerungsstück an Olympia ’72 nennt der SV Esting (SVE) sein Eigen. Der Sportverein im Westen der Stadt besitzt eine original olympische Fackel. Wie man zu dem gut 70 Zentimeter großen Stück gekommen ist? „Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Landes-Sportverbandes war damals Conny Wagner“, erklärt SVE-Geschäftsführer Hermann Glas.

Als solcher war Wagner direkt an der Organisation der Spiele beteiligt und durfte die Fackel zudem als einer von etwa 6200 Läufern auch ein Stück weit in Richtung Olympiastadion tragen. Anschließend bekam jeder Läufer sein Exemplar geschenkt, erläutert Pia Singer vom Münchner Stadtmuseum. Kurz vor seinem Tod hat Wagner dem Estinger Verein die Fackel dann überlassen.



Für Glas und seinen Verein ist das Leichtgewicht aus Aluminium noch in anderer Hinsicht etwas Besonderes. „Conny Wagner hat in Esting gewohnt und hat, inspiriert von den Spielen, unseren Verein 1972 mitgegründet, war sogar einige Zeit lang Vorstand. Wir sind also in doppelter Hinsicht ein Kind der Olympischen Spiele.“ So feiert der knapp 4000 Mitglieder starke Verein heuer ebenfalls sein 50-Jähriges.



Die original olympische Fackel aus Aluminium. © Marco Litzlbauer

Bei den Feierlichkeiten spielt auch die Fackel wieder eine Rolle. „Wir haben heuer die Flamme in unser Logo integriert“, erklärt Glas. Seinen Verein zeichne bis heute der olympische Gedanke aus. „Es geht ums offene Miteinander. Der Leistungsgedanke kommt erst an zweiter Stelle.“



Nur angezündet wird die Fackel auch heuer nicht. Eigentlich mit einer Gas-Kartusche betrieben, weiß Glas nicht, ob der Mechanismus noch funktionieren würde. Doch mithilfe von Kerzen soll das Olympia-Andenken auch heuer zum Einsatz kommen – und den olympischen Geist weitertragen.

Wortklauberei Wenn es um die Olympischen Spiele geht, wird häufig von der Olympiade gesprochen. Der Begriff ist in Zusammenhang mit dem eigentlichen Sportfest aber falsch. Als Olympiade wird der vierjährige Zeitraum zwischen zwei Spielen bezeichnet. Allerdings: Die Sommerspiele werden nach dieser Zeitspanne benannt – 1972 also „Spiele der XX. Olympiade“. Genau das ist auch auf dem Griff der Fackel eingraviert.

Relief und Anhänger - Personalisierte Erinnerungen an Olympia ’72 in München

von Ursula Löschau

Als die Olympischen Spiele 1972 in München stattgefunden haben, war ich knapp sechs Jahre alt und lebte gut 200 Kilometer entfernt in der Gemeinde Michelfeld bei Schwäbisch Hall.

Und doch habe ich greifbare Erinnerungen an dieses Ereignis, die ich bis heute wie einen kleinen Schatz hüte: Ich spreche von einem DIN A4-großen Relief aus Pappe und Kunststoff, welches den Olympiapark mit den damals nagelneuen Sportstätten darstellt, und einen medaillenartigen Anhänger, der auf der einen Seite die olympischen Ringe und „München 1972“ sowie auf der anderen Seite das Münchner Wappen zeigt.

Der gravierte Olympia-Anhänger. © Ursula Löschau

Der Clou: Zudem sind dort mein Name, Geburtsdatum und Heimatort eingeprägt. Dieses wohl einzigartige Souvenir hat mir mein Vater mitgebracht, als er damals mit Arbeitskollegen einen Ausflug zu den Spielen nach München unternommen hat. Mit seinen knapp 91 Jahren kann er sich bis heute gut daran erinnern. Und dank der Schätze, die alle Wirren der vergangenen 50 Jahre in meinem „Kinderzimmer“ unbeschadet überstanden haben, fühlt es sich für mich fast so an, als wäre ich ebenfalls dort gewesen.

Dass die Gedenkmünzen und Geschenk-Anhänger in solchen Mengen produziert wurden, dass ihr Sammler- und Materialwert nicht der Rede wert sind, ist mir an der Stelle völlig egal. Auf das Olympiapark-Relief bin ich sogar stolzer als je zuvor. Immerhin hat es (mindestens) ein Exemplar schon vor Jahren zum Museumsstück gebracht.

Das Relief zu den Olympischen Spielen 1972. © Ursula Löschau

Es liegt im „Technoseum“, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Dessen Pressesprecherin berichtet: „1972 kostete es drei DM. Unser Museum hat es vor einigen Jahren für 130 Euro für unsere Sammlungen angekauft.“ Von 2018 bis 2021 bereicherte es die Ausstellung „Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik“, die unter anderem auch in Dortmund und Graz zu sehen war.

Wegweiser zu den Sportstätten - Ein ersteigertes Andenken an die Olympischen Spiele in München

von Andreas Schwarzbauer

Ein Wegweiser zu den Sportstätten der Olympischen Spiele hängt seit Jahren in der Garage meiner Eltern. Diesen habe mein Opa als Andenken nach den Wettkämpfen ersteigert, berichtet mein Vater. „Sie hingen überall in der Stadt“, sagt er weiter. Er erinnert sich gerne an 1972 zurück. „Wir hatten wegen der Spiele immer wieder schulfrei und konnten viele Wettkämpfe kostenlos besuchen“, sagt er. Und so fuhr er – damals 15 Jahre alt – mit der neuen S-Bahn von Laim in den Olympiapark. Aber auch die Regatta-Anlage in Oberschleißheim war ein beliebtes Ziel.

Der Wegweiser zu den Sportstätten der Olympischen Spiele. © Andreas Schwarzbauer

Olympia-Münzen von 1972 - Fundstücke im Nachlass

von Marie-Julie Hlawica

Nach dem Tod meiner Mutter fand ich diese Olympia-Münzen von 1972. Bei den Spielen war ich fünf Jahre jung, erinnere mich weder an die Wettbewerbe, noch an Nachrichten über den Anschlag auf die israelischen Sportler im Olympischen Dorf – vielleicht, weil unser Schwarzweiß-Fernseher für mich tabu war, mein Kassettenrekorder toller als das Radio und ich im Münchner Westen mit unserem Hund lieber draußen spielte.

Münzen von den olympischen Spielen 1972 in München. © Marie-Julie Hlawica

Auch wer warum die Münzen kaufte – ich weiß es nicht. Ob sie wertvoll sind? Dr. Hubert Ruß, Geschäftsführer und vereidigter Sachverständiger von Künker Numismatik am Dom erklärt: „Die Olympiamünzen wurden pro Motiv – Spirale, Flamme, Olympische Arme, Sportler und Stadion – rund 4,875 Millionen Mal geprägt, im damaligen Wert von zehn Mark am Bankschalter verkauft.

Die hohen Auflagen, die Nachfrage, die nicht existiert: Man kann die Münzen bei der Bundesbank zum aktuellen Wert von 5,11 Euro eintauschen, vielleicht erreicht man im Münzhandel aktuell einen etwas höheren Tages-Metallwert, etwa 5,50 Euro.

Selbst die damals eingeschweißte Ausgabe als polierte Platte oder das Spiral-Motiv, das in zwei Prägevariationen erschien, werden nicht deutlich höher gehandelt. So schön die Münzen sind: Große Reichtümer gibt es dafür leider nicht. Bei diesen Münzen zählt mehr der nostalgische Wert.“

Quelle: www.hallo-muenchen.de