Von: Sabina Kläsener

Eine neue Doku auf Sky rekonstruiert das Olympia-Attentat von München. Guido Schlosser war 1972 als Polizist dabei und arbeitet die Tragödie auf.

Gut 45 Jahre hat Guido Schlosser (71) diese Geschichte nicht vollständig erzählt. In einer schlaflosen Nacht vertraut er sich seiner Tochter an, wie es war, als 21-jähriger Polizist Teil des Einsatzes beim Olympia-Attentat 1972 (siehe Kasten) gewesen zu sein.

Nun rekonstruiert eine Dokumentation auf Sky das Attentat aus drei Perspektiven: die der Angehörigen, der Polizisten und der Terroristen.

Das Olympia-Attentat 1972

Am Morgen des 5. September drangen acht bewaffnete palästinensische Terroristen in die Unterkunft des israelischen Teams im olympischen Dorf ein. Während des Angriffs wurde ein Sportler getötet, ein weiterer erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Die übrigen Neun wurden als Geiseln genommen. Die Terroristen forderten zunächst die Freilassung von diversen Inhaftierten, was die israelische Regierung ablehnte. In der Nacht wurden die Terroristen samt Geiseln in Helikoptern zum Militärflugplatz Fürstenfeldbruck geflogen. Dort startete die bayerische Polizei einen Befreiungsversuch, es kommt zu einem massivem Schusswechsel. Alle Geiseln werden ermordet, fünf Terroristen und ein Polizist getötet.