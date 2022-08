Forderungen nach den European Championships in München ‒ Kommt ein neuer Anlauf für Olympia-Bewerbung?

Von: Jonas Hönle

Forderungen nach einer neuer Bewerbung um die Olympischen Spiele in München. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach den European Championships 2022 in München werden Forderungen nach einem neuen Anlauf für eine Bewerbung für die Olympischen Spiele laut.

Die European Championships 2022 in München sind seit Sonntag beendet - nun werden immer mehr Stimmen laut, die eine Bewerbung für die Olympischen Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt fordern und befürworten.

+++ Die Abschlussbilanz der European Championships 2022 in München +++

Olympia-Bewerbung nach European Championships in München?

So spricht sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach der gescheiterten Kandidatur für die Winterspiele 2022 für einen weiteren Anlauf aus. 50 Jahre nach den Spielen von München bekräftigte Herrmann am Sonntag: „Es wird eigentlich jetzt schon höchste Zeit, dass mal wieder Sommer- oder Winterspiele in Deutschland stattfinden.“

Auch die Jungen Liberalen (JuLis) München fordern, dass die Landeshauptstadt eine Olympia Bewerbung auf den Weg bringt: „Wir finden: München darf ruhig öfter Austragungsort von Sportgroßevents sein. Und dabei sollte man auch keinen Bogen um Olympia machen.“

München sei ideal für nachhaltige Spiele in einem demokratischen Land geeignet. Das heiße jedoch nicht, dass es um eine Bewerbung um jeden Preis geht oder dass man jede Kröte des IOC schlucken sollte, erklärt Leonard Deutsch, Stadtvorsitzender der JuLis München. Wichtig sei es dabei auch, die Münchner von Anfang an mit Aufklärung und Informationen mitzunehmen.

Forderungen nach neuem Anlauf für Olympia-Bewerbung

Auch die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag fordert eine erneute Bewerbung für Olympische Spiele in Bayern. Für die Fraktion haben die Championships gezeigt, dass Bayern sportliche Großveranstaltungen organisieren kann und diese auch von den Menschen angenommen werden.

Der Deutsche Turner-Bund befürwortet unter der Euphorie der vergangenen anderthalb Wochen bei den European Championships ebenfalls einen neuen Anlauf für eine Olympia-Bewerbung. Die Akzeptanz der Bevölkerung sei deutlich gestiegen.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will das positive Feedback der European Championships nicht ignorieren und sich mit einer Bewerbung für die Olympischen Spiele beschäftigen. Dies sei jedoch in den nächsten Wochen kein zentrales Thema, hieß es noch am Sonntag.

