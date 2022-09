Olympiahalle München wird sechster Spielort der Handball-Europameisterschaft ‒ Ticket-Verkauf startet wieder

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Olympiahalle in München ist der sechste Spielort der Handball-Europameisterschaft EHF EURO 2024. © Sven Hoppe/dpa

Da SAP Garden nicht fertig wird, ist die Olympiahalle München als Arena für die Handball-Europameisterschaft EHF EURO 2024 bestätigt. Ab wann der Ticket-Verkauf wieder startet...

Der sechste Spielort der Handball-Europameisterschaft EHF EURO 2024 steht fest - die Olympiahalle in München. Das bestätigte das Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) am Dienstag nach Gesprächen mit dem europäischem Verband EHF und der Olympiapark München GmbH.

SAP Garden in München wird nicht fertig - Olympiahalle ist 6. Arena der Handball-Europameisterschaft

Ursprünglich war die derzeit noch im Bau befindliche Arena SAP Garden als Austragungsort für die Vorrundengruppen C und F vom 11. bis zum 16. Januar 2024 vorgesehen. Doch die Arbeiten werden voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 fertiggestellt.

„München wird ein Epizentrum der EHF EURO 2024 sein“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Wir erinnern uns gern an die Begeisterung bei der WM 2019, und mit den European Championships hat sich München gerade erst wieder einen Platz in den Herzen der Sportfans aus aller Welt gesichert.“

Neben der Olympiahalle München sind die Mercedes-Benz-Arena in Berlin, Barclays Arena in Hamburg, LANXESS Arena in Köln, MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf sowie SAP Arena in Mannheim Austragungsorte der EHF EURO 2024.

Handball in der Olympiahalle München Die Olympiahalle in München ist eine der geschichtsträchtigsten Sportstätten in Deutschland. Bei Olympia 1972 wurden dort um die ersten Medaillen im Hallenhandball gespielt. 2019 war die über 12.000 Zuschauer fassende Arena bereits Schauplatz einer Vorrundengruppe der Männer-Weltmeisterschaft und wurde dem Slogan „Bayern kann Handball“ mit nahezu durchweg ausverkauften Spielen gerecht.

Ticket-Verkauf für EHF EURO 2024 in Olympiahalle München startet am 24. Oktober

Der Vorverkauf für die EHF EURO 2024 hat bereits im Mai begonnen und wird nun ab dem 24. Oktober auch für München wieder aufgenommen. Tickets sind dann in allen Kategorien auf www.eventim.de erhältlich.

Die dort für München bisher erworbenen Tickets, die ohnehin erst zu einem späteren Zeitpunkt in Platz-genaue Karten umgewandelt werden sollten, behalten ihre Gültigkeit. Den Käufer werden ihre Tickets in der von ihnen erworbenen Preiskategorie seitens des Ticketdienstleisters proaktiv zugesandt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.