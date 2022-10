So lief das Legendenspiel zwischen FC Bayern und TSV 1860 im Olympiastation München am Sonntag

Von: Jonas Hönle

Benjamin Lauth (l) kommt im Zweikampf mit Thomas Linke von den Bayern nicht an den Ball. Bei Legendenspiel im Olympiastadion in München spielte der FC Bayern gegen den TSV 1860. © Lennart Preiss/dpa

FC Bayern und TSV 1860 im Legendenspiel: Die Teams um Giovane Elber und Benny Lauth spielten am Sonntag im Olympiastadion München - So lief das Fußball-Spiel...

Update: 23. Oktober

FC Bayern gewinnt Legendenspiel gegen TSV 1860 im Olympiastadion München

Im Olympiastadion München hat der FC Bayern das stimmungsvolle Legendenspiel für den guten Zweck gegen Lokalrivale TSV 1860 gewonnen. Anlässlich von 50 Jahre Olympiapark besiegten das Team um Giovane Elber eine von Werner Lorant, Roland Kneißl und Karsten Wettberg betreute „Löwen“-Auswahl am Sonntag mit 8:6 (3:2).

Vor rund 25 000 Zuschauern eröffnete Elber in der 3. Minute die Fußball-Gaudi für seine von Stefan Effenberg, Michael Henke und Raimond Aumann gecoachte Auswahl.

Dann trafen für den FC Bayern Torwart Hans-Jörg Butt (22. Foulelfmeter), Zvjezdan Misimovic (33.) fast von der Mittellinie, zweimal Ivica Olic (40., 46.), Paulo Sergio (44.), Claudio Pizarro (62.) und schließlich Marcel Witeczek (68.). „Es war ein super Tag“, sagte Pizarro dem TV-Sender Sport1 und freute sich über die Stimmung auf den Rängen.

Für den TSV 1860 waren gleich dreimal Sascha Mölders (12., 57., 63.), Stefan Reisinger (15.) und zweimal Benny Lauth (37., 50.) erfolgreich. Gespielt wurden zweimal 35 Minuten.

„Ich bin begeistert, dass viele dieser ehemaligen Bundesligacracks zugesagt haben“, sagte der frühere „Löwen“-Profikeeper Michael Hofmann über Spieler wie Pizarro, Sammy Kuffour oder Daniel Borimirov und Gerald Vanenburg.

Der Erlös dieses Benefizspiels unter dem Motto „München vereint“ kommt der Arche Kinderstiftung in Moosach zugute. Die Einrichtung betreut täglich bis zu 80 Kinder und 60 Jugendliche. Sie erhalten unter anderem täglich kostenlos eine warme Mahlzeit und werden bei den Hausaufgaben betreut.

Update: 20. Oktober

Die Teams beim Legendenspiel zwischen FC Bayern und TSV 1860 im Olympiastadion München

Die Kader für das Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 im Olympiastadion München stehen nun fest. Und es sind große Namen aus glorreichen Fußball-Tagen, die zum Benefizspiel MÜNCHEN VEREINT antreten werden.

Beim Rekordmeister sind es Giovane Élber, Claudio Pizarro, Daniel Van Buyten, Paulo Sergio, Andreas Ottl, Marcel Witeczek, Markus Schupp, Thomas Linke, Martin Demichelis, Diego Contento, Hans Pflügler, Ivica Olić, Zvjezdan Misimović, Sammy Kuffour, Michael Sternkopf, Michael Tarnat, Hans-Jörg Butt, Bernd Dreher, Harald Dax, Stefan Buck. Als Trainer sind Raimond Aumann, Stefan Effenberg und Michael Henke am Start.

Bei den „Löwen“ gehören Benjamin Lauth, Michael, Hofmann, Manuel Baum, Torben Hoffmann, Marco Kurz, Gerald Vanenburg, Michél Dinzey, Francesco de Lima Rodnei, Dennis Polak, Benjamin Schwarz, Harald Cerny, Daniel Bierofka, Horst Heldt , Armin Störzenhofecker, Miroslav Stevic, Marcus Pürk, Manfred Bender, Ludwig Bründl, Patrick Ghigani, Daniel Borimirov, Bernhard Winkler, Stefan Reisinger, Sascha Mölders und Thomas Ziemer, Thomas Riedl. Werner Lorant, Roland Kneißl und Karsten Wettberg sind Trainer des Legendenkaders.

Und noch ein besonderes Schmankerl: Am Mikrofon im Olympiastadion sind die beiden Kult-Stadionsprecher Stephan Lehmann und Stefan Schneider.

Anpfiff ist um 14.30 Uhr, gespielt werden zweimal 35 Minuten. Schon von 10.00 bis 13.30 Uhr erwartet alle Besucher und deren Familien ein Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Die Partie wird auch live bei Sport1 übertragen.

Update: 10. Oktober

FC Bayern München gegen TSV 1860 beim Legendenspiel im Olympiastation

Beim Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und TSV 1860 im Münchner Olympiastadion treten neben Giovane Elber und Benny Lauth auch viele weitere große Namen an.

Zum 50. Jubiläum des Olympiaparks stehen etwa Claudio Pizarro, Daniel van Buyten, Martin Demichelis, Klaus Augenthaler, Paulo Sergio, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour oder Raimond Aumann auf der einen und Thomas Riedl, Michael Hofmann, Marco Kurz, Bernhard Winkler, Horst Heldt, Thomas Miller, Miroslav Stevic und Daniel Borimirov auf der anderen Seite.

Der Erlös des Legendenspiels soll sozialen Projekten zugute kommen.

Münchner Traditionsvereine um Giovane Elber und Benny Lauth spielen für den guten Zweck

„Ein Spiel ’unserer‘ beiden Traditionsvereine hatte ich mir sehr gewünscht. Schließlich hat der Fußball den Olympiapark über 33 Jahre mitgeprägt. Er hat Millionen Fans mit großen Begegnungen begeistert und einzigartige Momente und Erlebnisse bereitet. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Fußballhistorie, an der der FC Bayern und der TSV 1860 maßgeblich mitgeschrieben haben, nun im Herbst gemeinsam feiern können“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Anpfiff ist am 23. Oktober um 14.30 Uhr, gespielt werden zweimal 35 Minuten. Schon von 10.00 bis 13.30 Uhr erwartet alle Besucher und deren Familien ein Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz.

Die Tickets für das Legendenspiel kosten für Kinder zwischen sechs und 18 Jahre 10 Euro, für Erwachsene 19,72 Euro (Sitzplatz). Kinder unter sechs Jahren haben freien Zutritt (buchbar auch mit eigenem Platz für 2,50 Euro). Jedes Ticket berechtigt zur Nutzung des MVV. Erhältlich sind die Karten bei muenchenticket.de.

Update: 16. September

Stefan Effenberg spielt bei Legenden-Mannschaft des FC Bayern München

Der frühere Kapitän Stefan Effenberg kehrt zum FC Bayern zurück und läuft künftig für die Legenden-Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf. Damit spielt „Effe“ wohl auch beim Legendenspiel gegen den TSV 1860 München am 23. Oktober im Olympiastadion.

Der 54-Jährige gewann mit den Münchnern dreimal die Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal sowie Weltpokal und als Krönung im Jahr 2001 die Champions League. Er spielte von 1990 bis 1992 und von 1998 bis 2002 für die Münchner.

„Es ist ein schönes Gefühl, als Botschafter zum FC Bayern zurückzukehren. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet - und genau so fühlt es sich an, auch heute noch. Wer mich kennt, weiß: Bei mir gibt es keine halben Sachen“, sagte Effenberg laut Club-Mitteilung vom Freitag.

FC Bayern München gegen TSV 1860 - Das Legendenspiel der Traditionsvereine im Olympiastadion

Erstmeldung: 06. September

Der FC Bayern und der TSV 1860 sind die Traditionsvereine in München - nun spielen sie zum 50. Jubiläum des Olympiaparks für den guten Zweck im Legendenspiel gegeneinander.

Unter dem Motto „MÜNCHEN VEREINT“ treten die Teams um Giovane Elber und Benny Lauth am 23. Oktober im Olympiastadion an.

Das Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 im Olympiastadion München

Der Erlös des Legendenspiels werde gemeinnützigen Organisationen zugutekommen. „Uns war es von Anfang an wichtig, dass wir mit diesem Spiel eine Charity-Aktion verbinden. Dies ist nur durch die tatkräftige Unterstützung der beiden Vereine und unserer Dienstleister möglich, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Welche Legenden des FC Bayern rund um Giovane Elber und Klaus Augenthaler im Herbst im Olympiastadion auflaufen werden, wird noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Aber der Kapitän ist hoch motiviert: "Das Duell FC Bayern gegen den TSV 1860 hat eine riesige Tradition und begeistert die Fans beider Münchner Vereine seit Generationen. Es ist schön, dass unsere Legenden-Mannschaften anlässlich des Jubiläums 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in diesem einzigartigen Stadion gegeneinander antreten“, freut sich Giovane Elber.

Er hoffe, dass viel Fans zu dem Spiel kommen. Man werde alle geben und beste Unterhaltung bieten.

FC Bayern gegen TSV 1860 - Benny Lauth trifft im Legendenspiel auf Giovane Elber

Seitens der Löwen wird ein nicht weniger prominentes Team auflaufen. Mit dabei sind Legenden wie Benny Lauth und Thomas Miller.

„Ich freue mich sehr auf dieses traditionsreiche Spiel der Legendenmannschaften in einem so besonderen Stadion. Die Spiele zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern waren immer etwas ganz Besonderes und werden es auch immer bleiben. Wir wollen den Fans einen schönen Nachmittag im Olympiapark bescheren und freuen uns auf ein tolles Rahmenprogramm“, so Lauth.

Das Legendenspiel zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 Anpfiff des Legendesspiels ist am Sonntag, den 23. Oktober um 14.15 Uhr. Gespielt werden zweimal 35 Minuten. Von 10.00 bis 13.30 Uhr erwartet alle Besucher und deren Familien ein Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Die Tickets für das Benefizspiel gibt es ab sofort im Vorverkauf.

