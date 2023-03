Verkehr in Osterferien: Bayern wappnet sich für volle Straßen, Züge und Flugzeuge

Von: Kristina Beck

Bayern erwartet Reisewelle zum Start der Osterferien. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Reisende Richtung Italien und Österreich müssen sich in Bayern auf Staus einstellen. Auch im Flug- und Bahnverkehr erwarten Experten hohe Auslastung.

München ‒ Die Osterferien haben begonnen und mit ihnen die erste große Reisezeit des Jahres. Der große Andrang spiegelt sich auch auf allen Verkehrswegen wider.

Osterferien starten: Experten gehen von vielen Staus auf den Autobahnen aus

Auf den Autobahnen rechnet der ADAC laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) vor allem im Süden des Freistaats mit Stau, wie ein Sprecher des Automobilclubs mitteilte.

Insbesondere am Freitagnachmittag sowie am Samstag- und Sonntagvormittag sowie Sonntagnachmittag dürfte es eng werden auf den Fernstraßen. Auch die Routen nach Österreich und Italien sowie in die Naherholungsgebiete Oberbayerns und des Allgäus seien betroffen.

So steht es um den Bahn-Verkehr in den Ferien

Auch auf den Schienen erwartet die Deutsche Bahn eine Vielzahl an Reisenden. Vor allem auf den Verbindungen zwischen den Großstädten und in die Urlaubsregionen werde eine starke Nachfrage erwartet, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der dpa zufolge mit. Um volle Züge zu vermeiden, biete es sich an, vor Gründonnerstag oder nach den Feiertagen zu reisen.

Flughafen München rechnet mit hohem Passagieraufkommen

Auch wer zu Ostern in die Ferne reisen möchte, muss mit Verzögerungen rechnen. Der Münchner Flughafen erwartet in den Osterferien bis zu 1,6 Millionen Passagiere. Es seien vom 1. bis 16. April mehr als 13.300 Starts oder Landungen angemeldet, teilte ein Sprecher mit. Das ist etwas mehr als vor einem Jahr, als der Flughafen 13.000 Flüge verzeichnete.

Der Flughafen rät den Passagieren daher dringend, schon vorab online einzuchecken und genügend Zeit einzuplanen.

