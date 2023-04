Was an Ostern in München geboten ist: Ausflugstipps für die Ferien

Von: Kristina Beck

Wohin an den Feiertagen in München? Der Tierpark Hellabrunn lockt mit einer Osterrallye. Das Pinselohrschwein hat damit bereits begonnen. © Marc Müller/Tierpark Hellabrunn

Was tun am langen Wochenende über Ostern? Die Auswahl an Ausflugszielen in München ist nicht klein. Was neben Tierpark und Flughafen noch ansteht

München ‒ Wer in den Osterferien oder direkt am Osterwochenende nicht verreisen kann oder will, verspricht die Verkehrssituation auf der Straße, der Schiene oder in der Luft durchaus prekär zu werden, dem bieten sich auch in München diverse Alternativen, die Ostereier-Suche mit vielfältigen Ausflügen zu flankieren.

Wohin an Ostern in München? ‒ Ausflugstipps für die Feiertage

Osterrallye im Tierpark Hellabrunn

Obwohl die klassische Schoko-Ostereier-Suche im Tierpark Hellabrunn wegen gesundheitlicher Gefährdung der Tiere durch Verpackungen und Rückstände in den Tieranlagen entfällt, dürften Zoo-Besucher dort auf ihre Kosten kommen. Dabei steht Entdecken im Vordergrund.

Der Tierpark lockt bei der Osterrallye mit seiner neu eingerichteten Luchs-Anlage mit der Luchs-Dame „Mia“. Danach können die Osterrallye-Teilnehmer die zahlreichen Holzfiguren suchen, die in einigen Tieranlagen zwischen Frühblühern, Blättern und Knospen versteckt worden sind.

Die unterschiedlichen Silhouetten von Ostereiern, -hasen und -küken müssen gefunden und gezählt werden. Wer die richtige Anzahl auf der an den Kassen erhältlichen Teilnahmekarte einträgt und in die an den Ausgängen befindlichen Boxen wirft, hat die Chance auf etliche Gewinne.

Tageskarten, Jahreskarten und wenige der letzten verbliebenen Exemplare der limitierten Fotobücher von Elefanten-Nachwuchs Otto werden verlost. Jeden Tag ist an den Kassen eine festgelegte Stückzahl an Karten verfügbar. Pro Familie oder Gruppe wird nur eine Teilnahmekarte ausgegeben.

Ostern im Zoo: Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn bewundern und anfassen

Zudem gibt es einigen Nachwuchs zu entdecken. Von den Känguru-Babys über das kleine Große Kudu und das Faultier-Mädchen bis zum jüngsten Mitglied der Flinkwallaby-Gruppe in der Geozone Australien.

Nachwuchs zum vorsichtigen Anfassen, vorausgesetzt sie lassen es zu, gibt es bei den zahlreichen neugeborenen Bulgaren- und Girgentana-Ziegen in den begehbaren Anlagen.

Saunieren und Schwimmen

Da das Wetter die Zehn-Grad-Marke nicht überschreiten dürfte, ist Schwimmen und Sauna eine gute Option, um die Feiertage zu begehen. In München haben die Schwimmbäder und Saunen auch an Karfreitag und am Ostermontag geöffnet.

Olympiapark

Beim Münchner Frühjahrsklassiker im Olympiapark dürfen sich große und kleine Besucher von 11 bis 17 Uhr auf Mitmachaktionen, Wettbewerbe, Bastel-Aktivitäten und einen Kinderclown freuen.

Zudem stehen ein Sandzauber-Workshop, ein Glücksrad, ein Märchenzelt, eine Luftballonstation, Kinderschminken und eine Kinder-Zaubershow auf dem Programm. Umrahmt wird dies von zwei Süßigkeiten verteilenden Osterhasen, Fahrgeschäften und Musik.

Flughafen

Zahlreiche Attraktionen bieten sich Kindern und Erwachsenen am Flughafen München: ein Abenteuerspielplatz, der Mini-Airport und Airport-Live-Touren, die um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr am Besucherpark starten.

Mit den erfahrenen Tourguides unternehmen Besucherinnen und Besucher eine Reise über das Vorfeld, bestaunen Flugzeuge aus aller Welt und können das faszinierende Flughafen-Geschehen aus der Nähe betrachten.

Ostern am Flughafen München (Symbolbild) © Flughafen München

Zudem werden ein Pilot und eine Flugbegleiterin der Lufthansa vor Ort sein und Fragen zu ihrem Arbeitsalltag in luftiger Höhe beantworten.

Ostermarsch in München

Unter dem Motto „Verhandeln statt Schießen – Abrüsten statt Aufrüsten“ ruft das „Münchner Friedensbündnis“ am Samstag, 8. April, zum Ostermarsch durch die Innenstadt auf. Beginn ist 11.15 Uhr am Marienplatz. Abschlussreden werden ebenfalls am Marienplatz um 13.30 Uhr gehalten.

S-Bahn-Ärger am Wochenende ‒ Stammstrecke wegen Bauarbeiten teils gesperrt

Allerdings wird die Erreichbarkeit der Ausflugsziele eingeschränkt sein. An einigen Stationen der Münchner Stammstrecke halten die S-Bahnen übers verlängerte Osterwochenende nicht. Wegen Bauarbeiten an der neuen Stammstrecke enden und beginnen zwischen Donnerstag, 6., und Dienstag, 11. April, beinahe alle Linien vorzeitig, wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hat.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse fahren alle zehn Minuten, in den späten Nachtstunden alle 20 Minuten.

