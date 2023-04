Paris verbietet E-Scooter: OB Reiter äußert sich zum Problem in München ‒ Anbieter TIER reagiert

Von: Kristina Beck

Pariser haben abgestimmt: Ab September sind in der französischen Hauptstadt keine E-Roller mehr erlaubt. (Symbolbild) © Christophe Ena/dpa

E-Scooter sind in Paris bald Geschichte. OB Reiter und Anbieter TIER beziehen Stellung zur Bürgerentscheidung und zur Frage der Umsetzbarkeit in München.

München ‒ „Trottinettes“ ‒ trotz des putzigen Namens sollen die motorisierten Zweiräder ab September aus Paris‘ Stadtbild verschwinden. Damit folgt die Bürgermeisterin Anne Hidalgo dem Ergebnis der Bürgerbefragung, die am Sonntag in der französischen Hauptstadt durchgeführt wurde.

89 Prozent der Bewohner haben sich am Sonntag für ein Verbot von E-Scootern ab September ausgesprochen. An dem Votum beteiligten sich jedoch nur 7,46 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten. Dies entspricht knapp 100.000 Einwohnern.

Verbot von E-Scootern in Paris: Münchens OB Reiter kommentiert das Votum aus Frankreich

Nun hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zum Abstimmungsergebnis Stellung bezogen. „Auch wenn die Wahlbeteiligung nicht sehr hoch war, die Entscheidung der Pariserinnen und Pariser ist eindeutig und überrascht mich nicht wirklich“, teilt Reiter am Montag mit.

Er bezeichnet die Pariser Entscheidung als einen „echten Weckruf für alle, die gerne mit dem E-Scooter unterwegs sind, aber auch für die Anbieter“.

Reiter weist auf das hohe Gefahrpotenzial durch E-Scooter hin: „Mich erreichen jeden Tag Beschwerden über gefährlich geparkte E-Scooter, über E-Scooterfahrer*innen, die damit auf dem Gehweg oder in den Fußgängerzonen unterwegs sind. Gerade die oft quer über den Gehsteig geparkten E-Scooter sind ein gefährliches Hindernis für viele ‒ vor allem für sehbehinderte Menschen sind sie eine echte Gefahr und haben schon zu schweren Unfällen geführt.“

Unfälle mit E-Scootern in München Wie aus Verkehrsstatistik aus dem Jahr 2022 hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr über 500 Verkehrsunfälle mit Beteiligung eines E-Scooters polizeilich aufgenommen. Das macht circa 10 Unfälle pro Woche. Bei knapp jedem fünftem Unfall war der E-Scooter-Fahrer alkoholisiert. Gerade zur Wiesn-Zeit verzeichnete die Polizei mehr als ein Sechstel der E-Scooter-Unfälle unter Alkoholeinfluss.

Gefährliche E-Scooter: Wie lässt sich das Risiko minimieren?

Handlungsbedarf sieht er insbesondere bei den Anbietern: „Gleichzeitig erwarte ich mir von den Anbietern schärfere Kontrollen und kreative Ideen, um mehr Sicherheit für alle zu erreichen. Insofern bin ich Paris dankbar für diese Kritik und hoffe sehr, dass alle Nutzer*innen von E-Scootern endlich erkennen, wie wichtig ein rücksichtvoller Umgang ist und, dass es von ihnen abhängt, ob die E-Scooter in München eine Zukunft haben oder nicht.“

Er führt vergangene Maßnahmen an und appelliert an die E-Scooter-Fahrer: „Wir haben in München mit den Anbietern Rahmenbedingungen vereinbart und vor allem in der Altstadt eigene Abstellflächen für E-Scooter geschaffen – also bitte auch nur hier abstellen. Und wo es keine eigenen Parkplätze gibt, ist dringend mehr Rücksichtnahme beim Abstellen geboten.“

+++ Radler und E-Scooter gefährden Fußgänger im Lehel: BA für verbessertes Verkehrs-Konzept in München +++

Weiter nimmt er die Scooter-Fahrer selbst in die Pflicht zu mehr Vorsicht. Er sei „Paris dankbar für diese Kritik und hoffe sehr, dass alle Nutzer und Nutzerinnen von E-Scootern endlich erkennen, wie wichtig ein rücksichtsvoller Umgang ist und dass es von ihnen abhängt, ob die E-Scooter in München eine Zukunft haben oder nicht“, teilte Reiter nach dpa-Angaben am Montag in München mit.

Lässt sich das Ergebnis auf Deutschland übertragen?

Dagegen erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg, das Pariser Votum könne nicht als Blaupause für deutsche Kommunen dienen.

„Wie die Städte letztlich mit den Leihangeboten umgehen, sollte vor Ort entschieden werden“, sagte Landsberger der Augsburger Allgemeinen laut dpa am Dienstag. Eine erfolgreiche Integration der Angebote werde nur als Kooperation zwischen Anbietern und Kommunen funktionieren.

Verbot von E-Rollern in Paris: TIER ist kritisch

Auch Tier, einer der E-Scooter-Anbieter in München, sieht das Paris Resultat skeptisch: „Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis des Referendums vom 2. April in Paris. Das Verbot von Sharing-Scootern ist ein Rückschritt. Wie andere Verkehrsmittel haben auch E-Scooter ihren Platz im Mobilitätsmix gefunden, mit der Besonderheit, dass sie ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen“, sagt der Unternehmenssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung.

E-Scooter seien heute die am meisten regulierten Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Das Verbot von gemeinsam genutzten E-Scootern werfe die Frage nach dem Übergang zu E-Scootern in Privatbesitz auf, die in Frankreich kaum reguliert sind.

Wir haben keine Angst, dass so etwas auch in München passieren könnte. Wie viele andere Städte weltweit versucht München geteilte Mikromobilität durch Dialog und Regulierung zu strukturieren.

