Großer Feuerwehr-Einsatz auf der Landshuter Allee: Zwei Lkw nach Unfall in Brand ‒ eine Person gestorben

Von: Jonas Hönle

Zwei Lkw stehen nach einem Unfall auf der Landshuter Allee in München. Nach dem Unfall mit einem brennenden Tanklaster ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ein Mensch gestorben. © Sven Hoppe/dpa

Bei einem Unfall in München zwischen einem Lkw und einem Tanklaster ist eine Person gestorben. Die Feuerwehr sperrt derzeit die Landshuter Allee.

München / Moosach ‒ Auf der Landshuter Alle in München kam es am Freitagmorgen zu einem großer Feuerwehr-Einsatz. Bei einem Unfall zwischen zwei Lkw, gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Laut Angaben der Feuerwehr ist eine Person bei dem Unfall gestorben.

Lkw-Unfall auf Landshuter Allee in München - Eine Person gestorben

Der Alarm ging bei der Integrierten Leitstelle am Freitag um 07.36 Uhr ein.

Ein mit Kies beladener Lastwagen war nach Angaben der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Tanklaster zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge hätten Feuer gefangen. Der Fahrer des Tanklasters konnte sich laut einem Polizeisprecher retten, berichtet die dpa. Der Mensch im anderen Lkw starb.

Landshuter Alle in München nach Lkw-Unfall gesperrt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten sofort zur Unfallstelle an der Landshuter Allee in Höhe der Parkharfe des Olympiaparks aus und forderten weitere Kräfte nach. Zu vernehmende Knallgeräusche stammten von den aufgrund der Hitze platzenden Reifen der Lkw.

Die Landshuter Allee wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Behinderungen werden laut einen Sprecher noch einige Zeit andauern.

Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig, weshalb die Sperre vermutlich noch den ganzen Tag aufrechterhalten werden muss, heißt es von der Polizei.

Die Feuerwehr könne die Fahrzeuge erst nach der Spurenaufnahme bergen. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

