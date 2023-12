Vom Leben in anderen Dimensionen

Von: Verena Rudolf

Drucken Teilen

Die 16-jährige Kira Adhana wohnt bei einer Gastfamilie in Memphis im Bundesstaat Tennessee. © oh

Das Parlamentarische Partnerschafts-Programm ermöglicht es jungen Menschen, ein Jahr lang in den USA zu leben. Für Kira Adhana aus Ramersdorf und Niklas Demmel aus Trudering ist jetzt an Weihnachten Halbzeit.

Ramersdorf/Trudering – Viele Monate lang in den USA leben und dort in die Schule gehen. Das war schon immer der Traum der 16-jährigen Kira Adhana aus Ramersdorf. Doch wie finanziert man einen Auslandsaufenthalt? Im Internet entdeckte Kira das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP). Ihr Mentor ist der Bundestagsabgeordnete für den Münchner Osten, Wolfgang Stefingert. „Ich engagiere mich jedes Jahr, um Pate zu werden und einen Jugendlichen aus meinem Wahlkreis München Ost in die USA zu schicken“, betont Stefinger. „Dabei geht es mir nicht um parteipolitische Interessen, sondern darum, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, über den eigenen Tellerrand zu schauen.“

Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses, das unter der Schirmherrschaft der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas steht. Die ausgewählten Jugendlichen lernen die amerikanische Kultur, die englische Sprache und die US-Politik kennen. „Durch Globalisierung und Digitalisierung wächst unsere Welt immer enger zusammen“, so CSU-Politiker Stefinger, der es zudem für wichtig erachtet, dass seine „Patenkinder“ durch das PPP persönliche Kontakte knüpfen und den eigenen Horizont erweitern. „Die Jugendlichen sind ,Botschafter‘ ihres Heimatlands. Sie erzählen von ihrem Zuhause und dürfen neue Erfahrungen in neuen Umgebungen sammeln und dabei Freundschaften schließen, die hoffentlich sehr lange halten.“

Untergebracht sind die jungen Deutschen in einer Gastfamilie, so auch Kira, die in Memphis im Bundesstaat Tennessee lebt. „In meiner Gastfamilie habe ich mich schon sehr gut eingelebt und habe so auch schon viele schöne Erfahrungen sammeln und eine neue Kultur kennenlernen können“, erzählt die 16-Jährige.

Interessant sind die Unterschiede zum Leben in München: Kiras Gastfamilie macht nur einmal pro Woche einen Großeinkauf. „Auch die Größe und Auswahl mancher Lebensmittel ist sehr interessant, den die sind oft um einiges größer als in Deutschland.“ Und ohne Auto kommt man nicht weit, hat Kira festgestellt, die sich auch erst mal daran gewöhnen musste, wie viele ihrer 16-jährigen Mitschüler schon einen Führerschein haben und mit dem Auto in die Schule kommen.

Kira besucht die elfte Klasse einer High School. Auch dort läuft vieles anders ab als daheim: „Während ich in Deutschland eine feste Klasse und jeden Tag andere Fächer hatte, habe ich hier jeden Tag den gleichen Stundenplan und nur Einzelstunden“, so Kira. Und in ihrer amerikanischen Schule hätten die Lehrer einen festen Raum, die Schüler wechseln zu jeder Stunde. „Bei sieben Gebäuden und knapp 2000 Schülern war ich anfangs etwas überwältigt, aber mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt.“

In Deutschland gäbe es ja so manches Vorurteil über das amerikanische Schulsystem, Kira sieht das mittlerweile anders: Neben Mathe und Englisch gäbe es eben auch Fächer wie „Anatomy and Physiology”, „Film and Video” oder „Early Childhood”. „Und die machen Schule auf jeden Fall um einiges interessanter“, sagt die 16-Jährige. „Auch wenn das Niveau teilweise unter dem des deutschen Systems ist, man Dinge später lernt und die Schüler es durch die Multiple-Choice-Test definitiv leichter haben, denke ich, dass das amerikanische System nicht schlecht ist, denn auch wenn es vom Stoff her nicht so anstrengend ist, hat man durch die ganzen Abgaben und die vielen Deadlines schon etwas zu tun.“

Der 24-jährige Niklas verbringt sein Auslandsjahr im texanischen Bryan. © oh

Der 24-jährige Niklas Demmel aus Trudering hat ein PPP-Stipendium für junge Berufstätige. Zunächst hat er an einer Universität in Bryan, Texas, studiert. Ab Januar wird er bei der Instandhaltungskältesparte der Uni arbeiten.

„Am Anfang hatte ich viel zu tun, um alle bürokratischen Probleme zu lösen wie den amerikanischen Führerschein und eine Social-

Security-Number zu beantragen, ein Bankkonto zu eröffnen, ein Auto zu kaufen oder an der Uni Kurse zu wählen“, erzählt Niklas. Auch er wohnt bei einer Gastfamilie.

Ungewohnt für den Münchner sind die Entfernungen in seinem vorläufigen Zuhause Texas. „Auch die Absprachen gelten nicht hier nicht so viel wie daheim. Eine Verabredung wird gerne mal verschoben oder abgesagt. An sich ist es auch schwer, Freunde zu finden.“ Doch Gastmutter Betty helfe ihm bei allen möglichen Sachen, ergänzt er. Klar, da vermisse er auch mal einiges aus der Münchner Heimat. „Das hält sich aber sehr in Grenzen und belastet mich nicht.“ Die vielen Eindrücke, die er in den USA macht, seien „schwer zu realisieren und reflektieren“. „Das Leben fühlt sich gerade wie ein Zug an, der im Rausch durch die Landschaft rast“, sagt Niklas.

Als er über den Social-Media-Auftritt von Wolfgang Stefinger von dem USA-Programm erfahren habe, bewarb sich Niklas sofort. „Die Abwägung kam dann eher, als es im Auswahlverfahren ernster wurde, aber ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, es nicht zu machen, außer, dass ich den Truderinger Maibaum und die Arbeit auf der Wiesn verpasse.“

Weitere Informationen zu dem PPP gibt es unter www.bundestag.de/ppp. Andersherum sind auch junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Wer einen jungen Amerikaner bei sich daheim aufnehemen könnte, kann eine E-Mail an ppp@bundestag.de schreiben.