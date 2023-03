17-Jähriger greift in S-Bahn mit Flasche und Fäusten an

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Die Bundespolizei musste zu einem Einsatz nach Pasing ausrücken. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Ein 17-jähriger Münchner ist in einer S-Bahn zwischen Langwied und Pasing auf eine Gruppe Männer losgegangen und fügte zweien Platzwunden zu. Der Grund ist banal

Pasing - Ein 17-Jähriger ist in der S3 zwischen Langwied und Pasing mit einer Glasflasche und seinen Fäusten auf andere Fahrgäste losgegangen. Gegen 4.45 Uhr am Sonntag fragte der Jugendliche einen 23-Jährigen nach einer Zigarette. Als dieser äußerte, keine zu haben, wurde der 17-jährige Münchner aggressiv.

Angriff mit Glasflasche und Fäusten in S-Bahn nach Pasing

Es kam zum Streit zwischen ihm und einer Gruppe um den 23-Jährigen. In dessen Verlauf zog der 17-Jährige einem 22-Jährigen eine Ein-Liter-Glasflasche über den Kopf. Einem weiteren Mann schlug er mit den Fäusten ins Gesicht. Beide Opfer erlitten Platzwunden und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

+++ Gute Einschaltquoten beim Nockherberg +++

Auch gegenüber der herbeigerufenen Polizei, die in Pasing in den Zug kam, verhielt es sich aggressiv. Die Beamten mussten ihn fesseln, um ihn zur Wache der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof bringen zu können. Dort schlug der 17-Jährige, der alkoholisiert war, mit einer solchen Wucht gegen seine Zellentür, dass er sich an der Hand verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden musste.

+++ Fünf Kinder bei Verkehrsunfall verletzt +++

Die Entscheidung ob der Jugendliche einem Haftrichter vorgeführt wird steht derzeit noch aus. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Bundespolizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.