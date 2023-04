Erfinderinnen in Deutschland immer noch in der Minderzahl ‒ Aktuelle Bilanz aus dem Patentamt in München

Von: Kristina Beck

Erfinderinnen sind im deutschen Patentwesen immer noch deutlich seltener vertreten als ihre männlichen Kollegen. (Archivbild) © Steve Parsons/dpa

Wer erfindet eigentlich in Deutschland? Das Deutsche Patent- und Markenamt in München kritisiert den immer noch sehr geringen Frauen-Anteil bei Patent-Anmeldungen.

München ‒ Mehr als 90 Prozent der Erfinder in Deutschland sind männlich. Das teilt zum Welttag des geistigen Eigentums am Mittwoch, 26. April, das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) nach Angaben der dpa in München mit.

Im vergangenen Jahr seien lediglich in 7,6 Prozent aller Patentanmeldungen Frauen als Erfinderinnen genannt gewesen. „Wir haben in Deutschland viele großartige Erfinderinnen, aber wir brauchen noch viel mehr“, erklärte Patentamts-Präsidentin Eva Schewior laut dpa.

Bilanz des Patentamtes in München: Patent-Anmeldungen durch Erfinderinnen unter zehn Prozent

Im Zehnjahresvergleich ist durchaus ein Anstieg sichtbar, 2013 wurden sechs Prozent der Patente von Erfinderinnen angemeldet. „Der Trend geht in die richtige Richtung, aber wir kommen bei der Beteiligung von Frauen im Innovationsprozess zu langsam voran“, kommentierte Schewior.

Die Fachleute des DPMA werteten für ihre Analyse alle Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland beim Deutschen und dem ebenfalls in München ansässigen Europäischen Patentamt aus.

Der niedrige Frauenanteil bedeutet nach Einschätzung der Behördenpräsidentin nicht, dass Frauen weniger erfinderisch wären, sondern dass eigentlich vorhandene technische Begabung in Deutschland nicht voll zur Entfaltung komme. „Damit lassen wir einen großen Teil unseres Innovationspotenzials ungenutzt“, sagte Schewior.

Chemie vs. Maschinenbau: Unterschiede beim Frauen-Anteil abhängig von Technologiefeld und Bundesland

Bei der Analyse nach einzelnen Technologiefeldern ist laut DPMA der Frauenanteil in der Chemie mit knapp 18 Prozent sehr viel höher als im Schnitt, im Maschinenbau dagegen mit unter fünf Prozent noch niedriger.

Regional nach Bundesländern betrachtet haben Frauen mit einem Anteil von 16 Prozent laut dpa in Hamburg die Nase vorn. Bayern und Baden-Württemberg ‒ traditionell die beiden Bundesländer mit den meisten Patentanmeldungen ‒ liegen am Ende der Tabelle. Das DPMA führt das darauf zurück, dass im Hamburg der Chemiesektor bedeutend ist, im Süden hingegen der Maschinenbau.

