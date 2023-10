Patient aus Münchner Klinik vermisst ‒ Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung und bittet um Hinweise

Von: Jonas Hönle

Öffentlichkeitsfandung in München: Polizei sucht einen vermissten Patienten aus einer Klinik. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei sucht einen vermissten Mann, der aus einer Klinik in München verschwunden ist. Der 43-Jährige ist möglicherweise ohne Orientierung und benötigt Hilfe.

München / Schwabing ‒ Die Münchner Polizei sucht einen 43-jährigen Patienten, der aus einer Klinik am Parzivalplatz in Schwabing vermisst wird. Der Mann befindet sich dort in Behandlung und ist wegen eines neurologischen und kognitiven Defizites möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe.

Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Patienten aus Klinik in München - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Auch nach intensiver Suche konnte die Polizei den Vermissten, der seit Dienstag abgängig ist, nicht finden und startet daher eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



Männlich

Name: Sena Yaovi Adjaka (aus Togo)

Etwa 168 cm groß, ca. 78 kg, dickliche Figur

Kurzes schwarzes und krauses Haar

Afrikanisches Aussehen

Spricht lediglich Französisch

Trägt vermutlich ein hellblaues T-Shirt und eine dunkle knielange Hose.

Ein Foto des vermissten Münchners hat die Polizei auf ihrer Website veröffentlicht.

Zeugenaufruf Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

