Gegen Periodenarmut in München – Angebot für kostenlose Menstruationsartikel wird ausgeweitet

Um gegen Periodenarmut in München vorzugehen, weitet die Stadt das Angebot kostenloser Menstruationsartikel aus. Auch ein Pilotprojekt soll helfen.

München – Die Stadt München weitet das Angebot kostenloser Menstruationsartikel aus. In den hauseigenen Beratungsstellen des Gesundheitsreferats stehen diese ab 2024 zur Verfügung. Das hat der Gesundheitsausschuss des Stadtrats beschlossen.

„Menschen, die von Periodenarmut betroffen sind, können sich notwendige Hygieneartikel wie z.B. Tampons, Binden oder Slipeinlagen nicht oder nicht in ausreichender Form leisten. Die damit verbundene emotionale Belastung kann so weit gehen, dass Betroffene gehemmt sind, am öffentlichen und auch am Erwerbsleben teilzunehmen,“ erklärt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).

München weitet Angebot für kostenlose Menstruationsartikel aus

Bei dem Projekt sollen Produkte aus nachhaltigen Materialien (z.B. aus Biobaumwolle und mit abbaubarer Verpackung) verwendet werden.

Im Rahmen eines geplanten Pilotprojekts ab 2025 sollen zudem Damentoiletten, Toiletten für alle Geschlechter sowie Toiletten für Menschen mit Behinderung in städtischen Einrichtungen, z.B. in den Sozialbürgerhäusern, im Kreisverwaltungsreferat, in den städtischen Bibliotheken und in den GesundheitsTreffs des Gesundheitsreferats, mit Spendern ausgestattet werden.

Weiteres Pilotprojekt gegen Periodenarmut in München geplant

Die Landeshauptstadt München hat bereits entsprechende Pilotprojekte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, bei Ferienangeboten sowie Streetwork implementiert. Zusätzlich übernimmt die Stadt die Kosten für Perioden-Hygiene-Produkte in Münchner Schulen.

Zudem soll ein Konzept erarbeitet werden, wie Zuschussnehmer der Stadt zu Menstruationsartikeln beraten werden und diese ausgeben können.

„Periodenarmut ist auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden, wenn die Betroffenen versuchen, möglichst wenige Produkte zu verbrauchen oder geeignete Produkte überhaupt nicht verwenden. Die Ausweitung des städtischen Angebots ist deshalb auch ein Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit,“ sagt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Die Vollversammlung des Stadtrats muss die Beschlüsse des Gesundheitsausschusses noch bestätigen.

In München soll ein neuer GesundheitsTreff entstehen und ein Förderprogramm soll für eine bessere Verteilung der Arztpraxen in den Vierteln sorgen.

