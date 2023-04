Weiterhin kein Empfang in Perlacher Ottobrunner Straße

Von: Raffael Scherer

Seit 2021 hier das Hochhaus an der Ottobrunner Straße abgerissen wurde, wurde noch nicht mit dem Ersatzbau einer Mobilfunkantenne begonnen, klagt die FDP. © FDP

Seit dem Abriss einer Mobilfunkantenne klagen Anlieger über Funklöcher. Ein Ersatzbau soll frühestens Ende des Jahres kommen.

Perlach – Seit im Oktober 2021 ein Hochhaus an der Ottobrunner Straße, inklusive der Mobilfunkantennen auf dem Dach, abgerissen wurde, klagen die Bürger in der Umgebung über massive Störungen ihrer Mobilfunk- und Mobilen Datenverbindungen, so der FDP Ortsverband Berg am Laim, Trudering-Riem und Ramersdorf-Perlach.

Dagegen möchte die Partei nun etwas unternehmen und hat sich schlau gemacht: „Laut T-Mobile wurde zwar inzwischen ein neuer Mobilfunkstandort in der Umgebung gefunden, jedoch dauere die Genehmigung eines solchen Ersatzstandorts in Deutschland rund zwei Jahre. Erst zirka Ende 2023 soll der neue Mobilfunk-Standort aufgebaut und in Betrieb genommen werden können“, so die Antwort laut dem Ortsverband.



Digitale Infrastruktur als „Grundpfeiler“

Das stößt bei der Partei auf Unverständnis: „Mitten in München, in Perlach, dauert die Einrichtung eines Ersatzstandorts für weggefallene Mobilfunkantennen zwei Jahre“, fragt sie verblüfft. Der Münchner FDP-Ortsverband Berg am Laim, Trudering-Riem, Ramersdorf-Perlach könne dieses Tempo bei der Digitalisierung nicht akzeptieren und sei froh, dass Digitalisierungsminister Volker Wissing eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung beim Ausbau der Infrastruktur in Deutschland tatkräftig angehe, um auch diesen unzumutbaren Zustand zu verbessern.

Kerry Hoppe, die FDP-Landtagsdirektkandidatin für die Stadtbezirke Ramersdorf-Perlach und Trudering-Riem im Stimmkreis München-Ramersdorf, unterstützt: „Eine funktionierende digitale Infrastruktur gehört zu den Grundpfeilern unseres Wirtschaftens hier im Freistaat —ganz zu schweigen von ihrer Bedeutung für die individuelle Lebensqualität der Bürger. Der Staat darf hier nicht als Bremse, sondern muss als Ermöglicher auftreten: Neben einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren braucht es leistungsfähige, moderne Verwaltungsstrukturen, denn Funklöcher in Sachen Digitalanbindung mitten in München können nicht unser bayerischer Anspruch sein.“

Hohe Priorität im Bauausschuss

Maximilian Kretschmann, Bezirkstag-Kandidat der FDP für die Stadtbezirke Trudering-Riem und Ramersdorf-Perlach im Stimmkreis München-Ramersdorf, ergänzt: „Das Thema Mobilfunkversorgung in Perlach wurde mit Priorität im Bauausschuss des Bezirksausschusses 16 behandelt. Ich bin sehr enttäuscht, dass es seitens der Errichter der Mobilfunkinfrastruktur nach so langer Zeit immer noch keine funktionierende Lösung gibt – das ist nicht akzeptabel.“