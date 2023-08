Pfefferspray-Attacke in Münchner U-Bahn ‒ Sechs Menschen nach Streit verletzt

Von: Jonas Hönle

Teilen

Pfefferspray-Attacke in der U-Bahn in München - sechs Menschen nach Streit verletzt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Einsatz für Feuerwehr und Polizei: Bei einer Pfefferspray-Attacke nach einem Streit in der U-Bahn in München wurden sechs Menschen verletzt.

München / Maxvorstadt ‒ Bei einem Streit in einer Münchner U-Bahn wurden sechs Menschen durch Pfefferspray verletzt. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rücken zum Einsatz aus, die Polizei ermittelt zu der Attacke.

Sechs Menschen bei Pfefferspray-Attacke in München verletzt - Einsatz für Feuerwehr und Polizei in U-Bahn

Bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend am Stigelmaierplatz bekam ein 58-Jähriger Pfefferspray in die Augen und weitere Fahrgäste klagten über Atemwegsreizungen, berichtet die Feuerwehr.

Die U-Bahnwache alarmierte sofort die Polizei und die Feuerwehr, die zum U-Bahnhof ausrückten.

Der 58 Jahre alte Fahrgast musste nach der Behandlung durch den Notarzt in eine Münchner Klinik transportiert werden. Fünf weitere Personen, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden vor Ort behandelt und untersucht.

Die Einsatzkräfte führten anschließend Messungen am Bahnsteig durch. Die Konzentration des Reizgases war zu diesem Zeitpunkt so niedrig, dass keine Schadstoffe mehr nachzuweisen waren. Deshalb gab die Feuerwehr den Bahnsteig nach kurzer Zeit wieder frei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.