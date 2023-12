Pfefferspray-Attacke aus dem Nichts – Jugendliche besprühen Münchnerin an U-Bahn-Station und flüchten

Bei einer Pfefferspray-Attacke von Jugendlichen an einer U-Bahn-Station in München wurde eine Frau verletzt. (Symbolbild) © Symbolbild: picture-alliance/ dpa

Eine Frau wurde bei einer grundlosen Pfeffer-Attacke an einer U-Bahn-Station in München verletzt. Die Polizei ermittelt gegen verdächtige Jugendliche.

München / Sendling – Jugendliche attackierten eine Frau an einer U-Bahn-Station in München grundlos mit Pfefferspray. Nach der Attacke ergriffen sie die Flucht, die Polizei konnte sie aber durch die Hilfe von Zeugen am Ende festnehmen.

Münchnerin bei Pfefferspray-Attacke verletzt - Jugendlich flüchten von U-Bahn-Station

Die Münchnerin befand sich am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, mit einer Freundin am Abgang des U-Bahnhofes Machtlfinger Straße.

Als eine Gruppe von Jugendlichen an ihnen vorbeiging, wurde die 21-Jährige unvermittelt und grundlos mit Pfefferspray besprüht, berichtet die Polizei.

Die attackierte Münchnerin musste anschließend vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Polizei München nimmt Verdächtige fest nach Pfefferspray-Attacke an Machtlfinger Straße fest

Zwei Zeugen alarmierten den Notruf 110 und verfolgten zwei Jugendliche bis zur U-Bahn-Station Aidenbachstraße. Dort nahm eine Streife die beiden Verdächtigen (16 und 17 Jahre alt) vorläufig fest.

Die beiden kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Das Münchner Kommissariat für jugendtypische Gewalt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

