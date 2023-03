Pferde entkommen aus Stallungen bei München ‒ Verwirrte Frau ruft Polizei-Notruf und beichtet Tat in Pferdehof

Von: Jonas Hönle

Eine Frau befreite Pferde aus Stallungen eines Pferdehofs in Sauerlach und alarmierte im Anschluss die Polizei in München. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Weil sie in der Nacht Pferde aus Stallungen entließ, rief eine verwirrte Frau die Polizei in München. Die rückte zu dem Pferdehof an einer Staatsstraße aus.

München / Sauerlach ‒ Der Anruf bei der Polizei kam spät in der Nacht - eine Frau meldete sich beim Notruf 110 und berichtete, dass sie 30 Pferde aus den Stallungen eines Pferdehofs bei München freigelassen habe. Einen Grund für die Aktion konnten sie den Beamten jedoch nicht nennen.

Verwirrte Frau befreit Pferde aus Stallungen von Pferdehof bei München und alarmiert Polizei

Da sich in der Nähe des Pferdehofs in Sauerlach eine Staatsstraße befindet und die Münchner Polizei aufgrund der Dunkelheit eine Gefahr von Verkehrsteilnehmern und der Tiere vermeiden wollte, rückten am Mittwoch gegen 01 Uhr mehrere Streifen aus. Außerdem veranlasste die Polizei eine Warnmeldung für den Verkehr.

Als die Beamten den Einsatzort erreichten, trafen sie auf eine der Pferde-Besitzerinnen. Diese erklärte, dass keine 30, sondern lediglich vier Tiere aus den Stallungen entkommen waren. Alle anderen Pferde befanden sich noch vor Ort.

Die Einsatzkräfte konnten die entlaufenen Tiere nach kurzer Zeit einfangen. Eines der Pferde hatte sich bei dieser Aktion eine Verletzung am Huf zugezogen.

Nach Polizei-Einsatz in Pferdehof in Sauerlach - Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch gegen Frau

Im Laufe der Ermittlungen stieß die Polizei in unmittelbarer Nähe des Pferdehofs auf die Anruferin. „Die 55-Jährige konnte keine schlüssigen Angaben über ihr Handeln machen, vielmehr wirkte sie bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf die Beamten psychisch auffällig,“ heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei brachte sie daher aufgrund einer Gefährdung für andere in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung unter.

Die Polizei München ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch gegen die 55-jährige Frau.

