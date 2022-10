Pflege als Armutsrisiko ‒ Der neue Pflegebericht der Stadt München beleuchtet die Lage der Pflegeeinrichtungen

Von: Kristina Beck

Die Pflegesituation weist in München trotz einiger Verbesserungen Mängel auf. Sozialreferentin und die Dritte Bürgermeisterin appellieren an die Bundesregierung. © Tom Weller/dpa

Pflege wird teurer. Das geht aus dem aktuellen Pflegebericht der Stadt hervor. Trotz moderater Verbesserungen sieht Bürgermeisterin Dietl starken Nachholbedarf.

2909 Euro pro Monat mussten die Bewohner einer vollstationären Pflegeeinrichtung im Durchschnitt 2021 für ein Einzelzimmer bezahlen. Das stellt der „Zwölfte Marktbericht Pflege“ fest, den das Sozialreferat dem Stadtrat vorgestellt hat. Der Bericht beinhaltet die Ergebnisse der diesjährigen Datenerhebung bei allen 84 Münchner voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen.

Pflege in München: Bewohner müssen mehr für Eigenanteil bezahlen

2020 lag der Eigenanteil im Einzelzimmer noch bei rund 2804 Euro pro Monat. Das entspricht einer Steigerung von rund 3,7 Prozent in einem Jahr. Ein Teil des Eigenanteils ist der sogenannte pflegebedingte Aufwand. Dieser hat sich von 2020 bis 2021 durchschnittlich um rund 86 Euro pro Monat erhöht: von 1336 Euro im Jahr 2022 auf 1422 Euro im letzten Jahr.

Die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl nennt als Grund für den Anstieg der Preise die steigenden Energiekosten und die verpflichtende Tarifbezahlung in der Altenpflege. Diese wiederum werde nur teilweise durch Mittel aus der Pflegekasse finanziert.

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) tritt für eine Senkung der Eigenanteile ein. © Erol Gurian

Auch die letzte Gesetzesänderung zur Senkung der Eigenanteile in der vollstationären Pflege hätte nur marginale Verbesserungen gebracht, zum Beispiel den Zuschlag der Pflegekasse von fünf Prozent zum pflegebedingten Aufwand im ersten Jahr des Aufenthalts in einer vollstationären Pflegeeinrichtung.

Immer mehr Bewohner*innen in den vollstationären Pflegeeinrichtungen werden so künftig auf Sozialhilfe angewiesen sein. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Betroffenen, die zur Finanzierung eines Platzes in einer vollstationären Pflegeeinrichtung auf Sozialhilfe angewiesen waren, bereits bei 36,5 Prozent. Pflege wird so immer mehr zum Armutsrisiko.

Ihr Vorschlag: Senkung der Eigenanteile in der Pflege und mittelfristig Wechsel zu einer Pflegevollversicherung mit gedeckelter Eigenbeteiligung.

Wie viele Pflegeplätze gibt es in München?

Die Anzahl der vollstationären Pflegeplätze in der Landeshauptstadt München lag 2021 bei 7966 Plätzen, das heißt auf einem fast konstanten Niveau wie in den letzten vier Jahren bei etwa 8000 Plätzen. Trotz der Corona-Pandemie wurde für diesen Stichtag eine hohe Auslastungsquote von 96,3 Prozent festgestellt.

Laut den Erhebungen des Sozialreferats steigerte sich die Anzahl der festen, im Voraus buchbaren Kurzzeit-Pflegeplätze in München von 83 auf 85 Plätze (2020: 83 feste, im Voraus buchbare Kurzzeitpflegeplätze). Die Belegungsquote betrug rund 77,6 Prozent.

Der Schwerpunkt der Kurzzeitpflege lag nach wie vor auf den sogenannten eingestreuten Kurzzeit-Pflegeplätzen, die in 55 der 58 Münchner vollstationären Pflegeeinrichtungen kurzfristig und nach Verfügbarkeit angeboten wurden.

Mehr Plätze in der Tagespflege: Tendenzsteigend?

Die Anzahl der Plätze in der Tagespflege stieg weiter an. Die 22 Tagespflegeeinrichtungen boten 431 Tagespflegeplätze an, im Vergleich betrug der Anstieg laut Bericht zum Vorjahr 15,2 Prozent.

Das Sozialreferat geht aufgrund der kontinuierlichen Marktbeobachtung von einem weiteren Anwachsen auf 23 Tagespflege-Einrichtungen mit 465 Tagespflegeplätzen aus.

Dorothee Schiwy: Pflegeangebote dem freien Markt entziehen

Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) formuliert einen deutlichen Auftrag an Berlin: „Ich appelliere hiermit nochmals ausdrücklich an die Bundesregierung, endlich gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Kommunen ermöglichen, bedarfsgerechte Angebote besser umzusetzen, und dies nicht vorrangig dem freien Wettbewerb im Pflegemarkt zu überlassen.“

Sozialreferentin Dorothee Schiwy findet deutliche Worte für die Bundesregierung. © Martin Hangen

Ausbildung in der Pflege: Zahl der Plätze wächst

Damit sich der Fach- und Hilfskräftemangel in der Langzeitpflege nicht noch weiter verschärft, ergreifen die Träger der Pflegeeinrichtungen ein Bündel unterschiedlicher Maßnahmen ‒ mit Unterstützung des Sozialreferats. Der Ausbau der Kapazitäten im Bereich der Ausbildung sei dabei vorrangig, wie die Stadt mitteilt.

So stieg die Anzahl der Ausbildungsplätze in den Münchner vollstationären Pflegeeinrichtungen in verschiedenen Ausbildungsgängen der Pflege im Vergleich zum Vorjahr von 734 auf 778. Davon waren rund 74 Prozent besetzt (576 Plätze).

2020 wurde auf Bundesebene die neue dreijährige generalistische Pflegeausbildung eingeführt, die drei Pflegeberufe (Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege) zu einem zusammenfasst. 52 der 58 vollstationären Pflegeeinrichtungen boten am Stichtag bereits insgesamt 421 Ausbildungsplätze in der Generalistik an, davon waren 328 besetzt (rund 77,9 Prozent).

Dietl will bessere Bezahlung für Pflegekräfte

Bürgermeisterin Verena Dietl plädiert neben dem Ausbau der Akademisierung in der Pflege dafür, Pflegekräfte in der Krankenpflege und und Altenpflege gleich zu behandeln.

Seit langem fordert die Landeshauptstadt München eine bessere Bezahlung aller beruflich Pflegenden und die tarifliche Gleichstellung von Langzeitpflege und Akutpflege im Krankenhaus (...). Pflegende in der Akut- oder Krankenpflege werden derzeit deutlich besser entlohnt als die Kolleg*innen in der Langzeitpflege (Altenpflege).

