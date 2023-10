Physik-Nobelpreis geht nach Garching bei München ‒ LMU-Professor Krausz für Attosekunden-Forschung ausgezeichnet

Von: Jonas Hönle

Der LMU-Professor Ferenc Krausz erhält für seine Forschung zu Attosekunden in Garching bei München den Physik-Nobelpreis. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Attosekunden-Messtechnik ist wichtig für Medizin und Rechnerleistungen. Der LMU-Professor Ferenc Krausz erhält für seine Forschung nun den Physik-Nobelpreis.

Garching bei München ‒ Ferenc Krausz, Leiter der Abteilung für Attosekunden-Physik am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München, bekommt den Physik-Nobelpreis.

Er sei „sehr überrascht“, sagt der frisch gekürte Nobelpreisträger. „Ich habe damit nicht gerechnet, schon gar nicht in diesem Jahr“, sagte der 61-Jährige, der den Nobelpreis zusammen mit den Wissenschaftlern Pierre Agostini und Anne L‘Huillier erhielt. „Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist und kein Traum“, sagte Krausz laut dpa, der als Direktor am MPQ forscht und an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) lehrt.

Der österreichisch-ungarische Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz steht vor dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München, nachdem er die Auszeichung zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern erhalten hat. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Forschung zu Attosekunden in Garching bei München - Physik-Nobelpreis für LMU-Professor Ferenc Krausz

„Ich fühle mich absolut überwältigt“, betont Krausz. „So ein Preis gebietet auch eine große Demut. Es ist ein schönes Gefühl, gerade auch nach manchen Rückschlägen, so belohnt zu werden.“ Immer wieder verweist er auf sein Team, auf andere Forscher, die mit als Wegbereiter gelten können, auf die Institute, die ihm die Forschung ermöglicht haben.

Krausz erläuterte, mit seiner Forschung habe er es zusammen mit vielen Wissenschaftlern und Teams geschafft, die schnellsten Vorgänge, die es in der Natur außerhalb des Atomkerns gibt, nämlich die Bewegung der Elektronen, in Echtzeit zu verfolgen. „Diese Bewegungen initiieren jegliche molekulare Vorgänge in lebenden Organismen und sind letzten Endes auch für die Entstehung von Krankheiten auf fundamentalster Ebene verantwortlich.“

Das könne für die Medizin wichtig werden. Jede Krankheit hinterlasse eine Spur im Blut, es verändere sich die molekulare Zusammensetzung. Das könne mit der hochsensitiven Attosekunden-Messtechnik abgetastet werden - und so zur Früherkennung etwa bestimmter Krebsarten oder von koronaren Herzerkrankungen beitragen.

Verfolgung von Elektronen in Echtzeit - Attosekunden-Messtechnik wichtig für Medizin und Rechnerleistungen

Und noch ein Anwendungsfeld ist laut Krausz möglich, nämlich wenn es gelinge, die extrem schnelle Bewegung der Elektronen in Attosekunden für bessere Rechnerleistungen zu nutzten. Die Steigerung in den vergangenen Jahrzehnten sei vor allem durch die Miniaturisierung der Schaltkreise möglich gewesen. Hier seien aber irgendwann die Grenzen erreicht.

Nun gelte es, die Erkenntnisse aus der Attosekundenphysik in den Bau von Geräten umzusetzen. Der Weg sei noch weit, aber die Belohnung groß, sagt Krausz - er sieht die Chance auf eine extreme Beschleunigung der heutigen Rechner.

