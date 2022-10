Pink ist im Sommer 2023 in München zu sehen ‒ Alle Infos zu Konzert im Olympiastadion und Ticketvorverkauf

Von: Kristina Beck

Teilen

Pink macht auf ihrer Deutschland-Tournee auch in München halt. Ab dem 14. Oktober startet der Vorverkauf für das Konzert im Olympiastadion. © Ebru Yildiz

Pink kündigt für den Sommer 2023 vier Stadionshows in Deutschland an. Bald startet der Vorverkauf für das Konzert im Olympiastadion München am 5. Juli 2023.

Pink ist zurück! Nach ihrer ausverkauften „Beautiful Trauma World Tour“ 2019 plant die die US-amerikanische Popsängerin im kommenden Jahr vier Stadionshows in Deutschland.

Ihr „Summer Carnival 2023“ wird sie mit einem Abend im Olympiastadion in Berlin (28. Juni) beginnen. Anschließend gibt es eine Show im Münchener Olympiastadion (5. Juli) sowie im Kölner Rhein-Energie-Stadion (8. Juli). Die Künstlerin wird die Deutschland-Tour mit einem Konzert in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover (12. Juli) beenden.

Pink in München: Die Infos zum Konzert 2023 und Tickets

Die Show in München findet am 5. Juli 2023 im Olympiastadion statt. Tickets für alle Konzerte gehen am Freitag, 14. Oktober 2022, um 10 Uhr in den allgemeinen Verkauf. Special Guests werden in Kürze bekannt gegeben.

Tickets sind unter www.eventim.de, telefonisch unter 01806/570070 und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Über Pink Bei ihrem Debüt in den späten 1990er Jahren entwickelte Pink schnell ihre eigene Identität, indem sie Pop-Songwriting und eine kraftvolle, von Rock beeinflusste Stimme in eine erfolgreiche Kombination verwandelte, die sie jahrzehntelang in den Top Ten hielt. Mit einer Reihe von Nummer-eins-Singles und Millionen von verkauften Alben und Eintrittskarten weltweit ist Pink eine der kommerziell erfolgreichsten Popkünstlerinnen der Welt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.