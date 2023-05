Neue historische Frage um Erklärschild an der Erna-Eckstein-­Straße

Posse um Erklärschilder an Pippinger Straße geht weiter ‒ Ein Fehler anerkannt, zwei neue aufgetaucht

Von: Ursula Löschau

Insgesamt fünf Schilder an der Pippinger Straße werden wegen des fehlerhaften Textes dieser Tage entfernt. Neue Erläuterungstafeln sollen folgen. © Ursula Löschau

Die Stadt München ersetzt Schilder mit Erklärung zur Pippinger Straße in Obermenzing – und schon sind weitere Prüfungen historischer Fragen nötig.

München / Obermenzing Es ist offiziell: Die bisherigen Erklärschilder an der Pippinger Straße enthielten einen peinlichen Fehler, indem sie die frühere Ortschaft Pipping Pasing zugeordnet haben. Dabei gehört die Ansiedelung laut Experten vor Ort eindeutig zu Obermenzing (Hallo berichtete).

Posse um Erklärschilder an Pippinger Straße in Obermenzing geht weiter

Das hat der Geodaten-Service im städtischen Kommunalreferat dem Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing inzwischen bestätigt und angekündigt: „Die Schilder werden zeitnah erst einmal entfernt und es wird versucht, die Schilder zu korrigieren. Langfristig werden jedoch neue Schilder bestellt und angebracht.“

Dies könnte sich allerdings hinziehen, fürchtet Viertel-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU). Denn schon stehen weitere historische Fragen im Raum.

Frieder Vogelsgesang © Ursula Löschau

Weiterer Fehler bei Jahreszahl auf Erklärschilder zum Weiler Pipping?

Auch bei der Jahreszahl, wann der Weiler erstmals benannt wurde, gibt es Zweifel. Auf den bisherigen Schildern steht 1352. So soll es laut Geodaten-Service auch bleiben.

Vogelsgesang dagegen zitiert den früheren Obermenzinger Dorfschreiber Adolf Thurner aus dessen Buch über die Kirche St. Wolfgang. Dort heißt es: „Nach den bisher erschlossenen Urkunden wird der zu Obermenzing gehörende Weiler Pipping mit seiner Filialkirche erstmals 1325 erwähnt.“

Ein banaler Zahlendreher?, fragen sich die Stadtteilpolitiker und schauen nach der Pasing-Falschmeldung jetzt wirklich ganz genau hin. Zumal diese Panne nicht von den Viertelvertretern selbst, sondern von einem aufmerksamen Bürger aufgedeckt wurde.

Auf Bitte des Viertel-Chefs lässt die Stadt nun also prüfen, was stimmt. „Bevor die Schilder erneut mit unkorrekten Angaben angebracht werden sollten“, warnt er.



Neue historische Frage um Erklärschild an der Erna-Eckstein-­Straße

Und wenn sie schon dabei sind, können die städtischen Experten – wiederum auf Hinweis aus der Bürgerschaft an den BA – gleich noch einer Frage auf den Grund gehen: Es geht um das Erklärschild für die Erna-Eckstein-­Straße im Neubaugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee.

Bei dessen Text gehen Kenner der Ortsgeschichte wie Thomas Hasselwander vom Pasinger Archiv von einem Schreibfehler aus. Da steht: „Erna Eckstein (1890-1949), Lehrerin an der Grotheschule in Pasing, Gegnerin des NS-Regimes.“

Falsch wäre laut Stadtteilhistoriker die Schreibweise der Schule, welche einst nach der Reformpädagogin Martha von Grot benannt wurde. „Die Grotschule hieß von Anfang an so und wurde erst in den 50er-Jahren zur Volksschule an der Oselstraße. Man findet gelegentlich auch die Schreibweise Groth. Ich gehe jedoch von Grot aus, da meine Quelle eine ehemalige Schülerin ist“, erklärt Hasselwander. Auch dazu hat der Geodaten-Service dem BA gegenüber eine Prüfung angekündigt.



Vogelsgesangs vorläufiges Fazit: „Künftig werden wir als Bezirksausschuss auf die Textvorschläge der Verwaltung ein genaueres Augenmerk richten müssen.“

