Um Energie zu sparen: Planegg lehnt „Eiswunder“ im Winter ab – kommt jetzt eine Langlauf-Loipe?

Von: Romy Ebert-Adeikis

Wird heuer leer bleiben: Die Fläche des „Eiswunders“ am Sportpark in Planegg. © Romy Ebert-Adeikis

Der Gemeinderat Planegg lehnt das „Eiswunder“ in diesem Winter ab, um Energie zu sparen. Ein Bürger bringt alternativ eine Langlauf-Loipe ins Spiel.

In diesem Winter wird es in Planegg kein „Eiswunder“ geben. Das hat der Gemeinderat mit 14 zu fünf Stimmen beschlossen, um Strom und damit Gas für den Winter zu sparen.

Dennoch hat der Vorstoß der Verwaltung, den Eislauf ohne Alternativvorschlag abzusagen, bei vielen Bürgern für Unmut gesorgt. So legte Susanne Trenkle (FDP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Liste mit gut 100 Unterschriften für das „Eiswunder“ vor – zusammengetragen von Jugendlichen aus Planegg.

„Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen zwei Jahren so viel einstecken müssen. Lasst uns ihnen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen“, appellierte Giovanni Sammataro (CSU).

Kein „Eiswunder“ in Planegg, um Energie im Winter zu sparen – aber eine Langlauf-Loipe?

Aus dem Plenum wurden darum einige Kompromisse ins Spiel gebracht: Fritz Haugg (FDP) schlug vor, statt der Kunsteisfläche immerhin Wasser auffrieren zu lassen.

Florian Großlfinger (CSU) hatte beantragt, die Eislauffläche nur in den Weihnachtsferien zu öffnen und danach so lange weiterzubetreiben, wie es ausreichend kalt ist. Das wurde mit fünf zu 14 Stimmen aber abgelehnt.

Eine Mehrheit fand nur der Antrag der SPD, dass die Gemeinde – bei einer Absage des „Eiswunders“ – einen Bus zur Verfügung stellen soll, der Schulklassen und Schlittschuhfans stattdessen zum Eisstadion nach Germering bringt.

Für „Eiswunder“-Betreiber Klaus Wüst ist das ein herber Schlag. „Ich habe viel investiert. Das hat sich nicht bezahlt gemacht“, sagt der Planegger, der mit der Gemeinde einen Vertrag über drei Jahre seit 2020 hat – von denen nur 2021 der Eislauf überhaupt stattfand.

Zweifel an freien Eiszeiten in anderen Eislaufstätten

Dass von Seiten der Gemeindeverwaltung keine Kompromisse erarbeitet wurden, wundere Wüst nicht: „Das Thema liegt bei der Gemeinde in der untersten Schublade ganz hinten.“

Aber auch viele Entscheidungsträger hätten sich mit der Problematik nicht ernsthaft beschäftigt, kritisiert Wüst. Beispiel „Eis-Bus“: „Keiner hat nachgefragt, ob in Germering überhaupt Zeiten frei sind.“

Denn: Viele Eisstadien in Bayern sind fast vollständig von ortsansässigen Nutzern belegt, sagt Wüsts Sohn, der Präsident des Planegger Eishockeyvereins (ESC) ist. „Ich bezweifle stark, dass Planegg in Germering oder Pasing eine eigene Eiszeit bekommen könnte“, so Kevin Wüst auf Hallo-Anfrage.

Darum sei es auch schwierig bis unmöglich, die Angebote des ESC, die es jährlich am „Eiswunder“ gegeben hat – etwa Kindertrainings oder eine Laufschule – an anderen Eislaufstätten durchzuführen. „Das ist natürlich schade.“

Zumindest die Damen-Bundesligamannschaft des ESC ist von der Absage des „Eiswunders“ nicht betroffen. Sie kann ohnehin in Planegg weder trainieren noch spielen.

Kevin Wüst würde sich wünschen, dass sich das in Zukunft vielleicht ändert, sein Verein nach über 30 Jahren doch noch eine „echte Heimat“ im Würmtal finden kann. Immerhin will die Gemeinde die Eislauffläche im nächsten Jahr - rundum erneuert und damit energiesparender - wieder anbieten. Eventuell könnte das auch ein Anstoß dafür sein, ein eigenes Eisstadion zu bauen.

Unmut über Verzicht auf Wintersport - Planegger suchen Alternative zu „Eiswunder“

Aber auch heuer wollen nicht alle Planegger ganz auf Wintersport im Ort verzichten: Wolfgang Cebulla regte in einem offenen Brief an, Langlaufloipen auf den Feldern im „Grund“ oder entlang des Radwegs nach Martinsried einzurichten.

„Jedes Jahr kippen Lkw der Gemeinde große Mengen von Schnee im ‚Grund ab, der teilweise erst im März abgetaut ist“, sagt Cebulla. Zwar müssten die Grundstückseigentümer einverstanden sein.

Aber: „Einer sitzt im Gemeinderat. Ihn müsste man nur fragen.“ Fürs Loipenbauen habe Planegg mit dem Deutschen Skiverband sogar Experten vor Ort.



Bekommt Planegg im Winter eine Landlauf-Loipe?

Ganz so einfach ist es aber nicht: Der im „Grund“ potenziell abgelagerte Schnee komme laut Gemeinde von den Straßen und Bürgersteigen. „Er ist aus diesem Grund mit Streugut durchmischt, was definitiv nicht gut für die Langlaufski ist“, teilt Sprecherin Kiki Xander mit. Zudem sei ein Verleih von Langlaufausrüstung an der Stelle nicht möglich. „Daher wird die Gemeinde diese Idee nicht weiterverfolgen.“.



Einige Gemeinderäte wollen nun zumindest dafür sorgen, dass nicht nur bei Angeboten für Kinder und Jugendliche Energie gespart wird. „Mein Fraktionskollege Philipp Pollems und ich arbeiten an einem Antrag, in dem wie die Gemeinde auffordern, mehr zu reduzieren – etwa bei der Weihnachtsbeleuchtung“, sagt Peter von Schall-Riaucour (PP&M).

