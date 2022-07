Schulgarten-AG hat große Pläne: Neues Projekt am Feodor-Lynen-Gymnasium

Von: Romy Ebert-Adeikis

Gruppenfoto vorm neuen Seerosenteich: Die FLG-Schüler mit Wahlpflichtfach „Schulgarten“ haben heuer zusammen mit Lehrerin Judith Voit (re.) einen neuen Wasserlauf angelegt. © Romy Ebert-Adeikis

Neuer Bachlauf und Seerosenteich: Die Schulgarten-AG des Feodor-Lynen-Gymnasiums Planegg ist dank dem Umweltpreis in zweierlei Hinsicht „flüssiger“.

Planegg - So kann es in die großen Ferien gehen: Die Schüler des Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG) Planegg haben heuer einiges in ihrem Schulgarten umgestaltet. Ein neuer Wasserlauf plätschert durch das Areal. Ein kleiner Seerosenteich muss zwar noch mit Pflanzen und Steinen verschönert werden, ist aber bereits angelegt. All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Amphibienlaichgewässer hinter der Schule zu reaktivieren. „Das Ziel ist, dass die Schüler möglichst viel selbst machen“, sagt Lehrerin Judith Voit.

Bei den Arbeiten geholfen hat auch die Finanzspritze durch den Umweltpreis Planegg (s. Kasten), den die Schulgarten-Gruppe im vergangenen Jahr gewonnen hatte. „Ich bin froh, dass wir unsere Arbeit so im Sinne der Natur und der Schüler optimieren können. Und nicht im Sinne des Geldes optimieren müssen“, sagt Voit. Die 5000 Euro Prämie fließen nun in neue Pflanzen, Abdeck-Folien für den künstlichen Bachlauf oder eine solarbetriebene Umlaufpumpe.

So haben die Gymnasiasten auch in den kommenden Schuljahren noch viel zu tun. Der Lohn dafür: ein besseres Verständnis biologischer Prozesse. So etwa lernen die Planegger Schüler bereits jetzt den Lebenszyklus der Amphibien – von der Larve zur Kaulquappe zum Tier – direkt am Schulgartenteich.



Was Voit noch umsetzen will: ein Hecken-Projekt für den Klimaschutz. „Hecken sind bei der C0²-Bindung fast so gut wie Wälder“, erklärt sie. Deswegen will sie in den nächsten Jahren am Nordende des FLG-Gartens mit der ganzen Schulgemeinschaft Felsenbirnen oder Kornelkirschen anpflanzen – auch als Ersatz für vier Bäume, die für den Erweiterungsbau der Schule weichen mussten.

Umweltpreis 2022: Bewerbungen möglich Der Umweltpreis Planegg wird auch 2022 wieder vergeben: Noch bis zu 20. Oktober können sich dafür Bürger, Gruppen oder Vereine aus der Gemeinde bewerben. Insgesamt 5000 Euro Prämie werden heuer für bereits abgeschlossene Projekte zur Verbesserung der Umweltsituation in Planegg vergeben. Gestiftet hat den Preis Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour, die Schirmherrschaft hat die Gemeinde inne. Bewerbungsunterlagen mit aussagekräftiger Projektbeschreibung können per Post (Pasinger Straße 8) oder unter der E-Mail-Adresse gemeinde@planegg.de eingereicht werden. Mehr Infos unter www.planeggerumweltpreis.de.

