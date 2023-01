Bei Brand entdeckt: Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt einer Frau in Planegg ‒ Sohn in Untersuchungshaft

Nach dem eine Frau in Planegg im Krankhaus verstarb, ermittelt die Polizei gegen den Sohn wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. (Symbolbild) © Ronny Hartmann/dpa

Bei einem Brand stießen Retter in einer Wohnung in Planegg auf eine schwer verletzte Frau, die später im Krankenhaus starb. Ihr Sohn gilt als tatverdächtig.

München/Planegg ‒ Ein 20 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine Mutter in Planegg bei München tödlich verletzt zu haben. Retter hatten die 49-Jährige nach Polizeiangaben am Donnerstag in ihrer Wohnung gefunden, als sie ein Mehrfamilienhaus wegen eines Feuers im Keller evakuierten. Die Frau starb wenig später in einem Krankenhaus.

Junger Mann soll Mutter in Planegg getötet haben - Untersuchungshaft

Am Sonntag habe ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-jährigen Sohn erlassen, sagte ein Polizeisprecher laut dpa. Der junge Mann soll am Montag vernommen werden. Er war bereits am Donnerstag festgenommen und zunächst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.

Die Verletzungen der Frau seien augenscheinlich durch Gewalteinwirkung entstanden, hatte die Polizei bereits am Freitag mitgeteilt. Gegen den Sohn begannen Ermittlungen wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Polizei nimmt Sohn nach Brand fest

Etwa eine Stunde nach Bekanntwerden des Brandes hatte sich der 20-Jährige bei der Polizei gemeldet und einen Suizid angekündigt. Die Polizei fasste ihn später in der Nähe der Wohnung.

