Großer Polizei-Einsatz am Ostbahnhof München ‒ Mann läuft mit Waffe über Orleansplatz

Von: Jonas Hönle

Wegen einem Mann mit einer Waffe, der über den Orleansplatz in München ging, rückte die Polizei zu einem großen Einsatz aus und fahndete in der Umgebung.

München / Haidhausen ‒ Ein Mann lief am helllichten Tag mit einer Waffe über den Orleansplatz in München und löste damit einem großen Polizei-Einsatz aus. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann am Ostbahnhof fest und stellten die Schreckschusspistole sicher.

Mann mit Waffe am Ostbahnhof in München löst großen Polizei-Einsatz aus

Der Notruf erreichte die Polizei gegen 10.40 Uhr. Zeugen meldeten einen bewaffneten Mann. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot zum Ostbahnhof aus.. Die Polizei prüft laut dpa nun, ob er Straftaten begangen hat.

