Nicht umsonst ausgerückt ‒ Polizei-Einsatz in Münchner S-Bahn führt zu Igel-Rettung

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bundespolizei rückte zu einem Einsatz zu einer Münchner S-Bahn aus und rettete dann einen Igel aus dem Gleis. © Bundespolizei

Die Bundespolizei rückte eigentlich wegen einen anderen Grund zu einer Münchner S-Bahn aus. Als sich dieser auflöste, kam es zu Rettung eines Igels.

München / Erding ‒ Eigentlich wurde die Bundespolizei zu einem anderen Einsatz zu einer Münchner S-Bahn gerufen. Vor Ort retteten die Beamten dann aber einen Igel aus dem Gleis.

Polizei-Einsatz in Münchner S-Bahn - Beamten retten Igel aus dem Gleis

Der Polizei wurden am Dienstag, gegen 02.30 Uhr, ursprünglich zwei Fahrgäste gemeldet, die die S-Bahn am Endhalt in Erding nicht verlassen wollten. Der Zug sollte dort zum Betriebsschluss abgestellt werden.

Als eine Streife dort ankam, hatten die beiden Personen die S-Bahn vorsorglich verlassen, wohl um den zu erwartenden Problemen aus dem Weg zu gehen.

Eigentlich anderer Einsatz-Grund in Erding, dann plötzlich Igel-Rettung

Laut Bundespolizei war der Ausflug jedoch nicht umsonst. Ein Polizist am Bahnsteig nahm aus dem Augenwinkeln eine Bewegung im Gleis war. Er erkannte einen Igel, der im Schotterbett entlang der Schienen unterwegs war, wohl um sich ein Schlafgemach zu suchen.

Ein Kollege verfolgte den „Flüchtenden“ und als er ihn eingeholt hatte, entfernte er den stacheligen Vierbeiner aus dem Gefahrenbereich. Nach dem Absetzen in einer nahen Wiese suchte der stachelige Gleisgänger unverzüglich eine Hecke, in der auch er verschwand.

Die Münchner Feuerwehr musste bei einem tierischen Einsatz eine gefangenen Vogel befreien, der sich in die Wiesn-Wache der Polizei verirrte.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.