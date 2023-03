Polizei-Einsatz am Sendlinger Tor ‒ Täter nimmt Münchner in Schwitzkasten und fordert Bargeld

Die Polizei München hat einen Verdächtigen nach versuchter räuberischer Erpressung am Sendlinger Tor festgenommen. (Symbolbild)

Der Täter sprach einen Münchner auf dem Weg zum Sendlinger Tor an und bat um Bargeld. Als der Mann ablehnte, wurde er in den Schwitzkasten genommen.

München / Altstadt ‒ Die Polizei hat einen 18-jährigen Mann nach einer versuchten räuberischen Erpressung festgenommen. Der Mann nahm einen Münchner in der Nähe vom Sendlinger Tor in den Schwitzkasten und forderte Bargeld.

