Polizei-Einsatz am Viktualienmarkt in München ‒ Bedrohungslage in Wohnung

Von: Jonas Hönle

Teilen

Am Viktualienmarkt in München kommt es zu einem großen Polizei-Einsatz. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Mehr als 20 Polizei-Streifen sperren bei einem Einsatz den Bereich am Viktualienmarkt in München wegen einer „Bedrohungssituation in einer Wohnung“ ab.

München ‒ Am Viktualienmarkt in München findet derzeit ein großer Polizei-Einsatz wegen einer „Bedrohungssituation“ statt. Weit über 20 Streifen seien aktuell vor Ort und sperren den Bereich ab.

Polizei-Einsatz mit über 20 Streifen am Viktualienmarkt in München

Der Grund für den Einsatz sei eine „psychisch auffällige Person“ in einer Wohnung an der Prälat-Zistl-Straße, teilte ein Polizei-Sprecher laut tz.de mit. Ob es Verletze gab, ist noch unklar. Für die Bevölkerung bestehe jedoch offenbar keine Gefahr. Der Einsatz laufe bereits 15.45 Uhr.

Wie die Abendzeitung berichtet, hätten Passanten verdächtige Geräusche aus einem Mietshaus gehört und den Notruf 110 alarmiert.

MVG leitet Busse am Viktualienmarkt um

Wegen des Polizei-Einsatzes am Viktualienmarkt kommt es auf den Linien 132, 52, 62 und 63 derzeit zu Beeinträchtigungen, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit.

Die Linien 52 und 62 werden in beiden Richtungen zwischen Blumenstraße und St.-Jakobs-Platz umgeleitet. Die Haltestellen Marienplatz (Rindermarkt) und Viktualienmarkt können leider nicht bedient werden.

Die Linie 132 in Richtung Forstenrieder Park wird zwischen Marienplatz und Isartor/Zweibrückenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle in Fahrtrichtung Forstenrieder Park können leider nicht bedient werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.