Polizei ermittelt nach Brandstiftung in München ‒ Verdächtiger Mann in psychiatrischer Einrichtung

Von: Jonas Hönle

Die Polizei ermittelt gegen einen Verdächtigen wegen Brandstiftung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei ermittelt gegen einen Verdächtigen, der in München einen Brand gelegt haben soll. Der Mann wurde vorläufig in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Polizei-Ermittlungen wegen Brandstiftung in München - Verdächtiger in psychiatrischen Einrichtung

Über den Notruf 110 wurde die Polizei am Donnerstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, über ein Feuer an der Landshuter Allee informiert. Dort würde eine Plane an einem Baugerüst brennen. Zudem soll eine Person Gegenstände aus dem Fenster zwischen Hauswand und Baugerüst geworfen haben.

Im Laufe der Ermittlungen wegen Brandstiftung ermittelte die Polizei einen 51-jährigen Verdächtigen. Da der Mann auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde er in einer entsprechenden Einrichtung aufgrund Fremdgefährdung untergebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Das Münchner Kommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

